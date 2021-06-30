Оголена і з пітоном на тілі: Тіна Кароль повністю роздяглася в новому кліпі

Співачка Тіна Кароль, яка перервала свій виступ в Одесі через неналежні умови, заінтригувала відвертими фото і відео. Артистка повністю роздяглася заради нового кліпу «Красиво». Оголене тіло співачки обвиває величезний королівський пітон.

«Буде красиво», — підписала інтригуюче відео в Інстаграм Тіна Кароль.

Чи буде використаний пітон в кліпі невідомо. Підписники Кароль почали розшифровувати підпис до посту, проводячи паралелі між чистою, непорочною дівою і Змієм-спокусником. «Ролики в Інста вже стають мистецтвом», «Божественна Тіна і підступний змій Дан, красиво!», «Богиня і її змій», — пишуть коментарі користувачі в Мережі.

Відзначимо, що пісня «Красиво» є головним треком нового однойменного альбому Тіни Кароль. Альбом підкорив стрімінгові чарти України, Азербайджану, Білорусі та Грузії, а також Казахстану, звідки співачка нещодавно повернулася з промо-туру в його підтримку.

Там Тіна Кароль знову заговорила про роман з Даном Баланом і зізналася, що хоче стати мамою дочки.

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