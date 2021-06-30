Іван Янковський вперше став батьком

Російський актор Іван Янковський, якому приписували роман з Христиною Асмус після виходу фільму «Текс», вперше став батьком. Сина йому подарувала 29-річна акторка Діана Пожарська. Хлопчика назвали Олегом на честь знаменитого діда Івана. Новонароджений є повним його тезкою — Олег Іванович Янковський.

Про радісну подію щасливі батьки повідомили в Інстаграм, опублікувавши перші фото з малюком, який з'явився на світ 26 червня.

«Спасибі, що вибрав саме нас. Наше goldenце. Ми тебе дуже любимо! Будь найщасливішим у світі, Олег Іванович !! 26.06.2021», — підписала фото Діана.

Обличчя хлопчика новоспечені батьки поки не показують.

«26.06.21. Hey Boy! Mum and Dad time! @dianapozharskaya люблю тебе, ти герой і сонечко. Let's go … El PaPi. Олег Іванович», — написав під фото Іван.

Про роман Діани Пожарської, відомої за серіалом «Готель «Елеон», і Івана Янковського стало відомо минулого року. Однак пара не афішувала свої стосунки.

Нагадаємо, в українському шоу-бізнесі незабаром очікується бебі-бум. Катя Осадча стане мамою втретє, співачка MamaRika чекає первістка. А «Холостяк» Макс Михайлюк і Даша Хлистун вперше показали обличчя новонародженої донечки.

244

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter