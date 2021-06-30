«Пережити карантин мені допомогла колекція секс-іграшок»: Кара Делевінь дала відверте інтерв'ю

Кара Делевінь — одна з найвідоміших манекенниць у світі. Її двічі називали найкращою моделлю року в Великобританії. З 2014-го Кара щорічно входить до списку найбільш високооплачуваних моделей у світі за версією американського журналу Forbes. Зараз вона займає в цьому рейтингу шосте місце з річним доходом 31 млн доларів.

А ще 28-річна міс Делевінь зробила успішну кар'єру в кіно. Вона дебютувала у 2012 році в ролі принцеси Сорокіної у фільмі «Анна Кареніна». Потім знялася вже в головній ролі в картині «Паперові міста». Найбільшим успіхом з картин за участю Кари користувалися «Загін самогубців» і «Валеріан і місто тисячі планет». Вона також зіграла головну жіночу роль в мінісеріалі «Карнівал Роу», де її партнером став Орландо Блум.

Кара народилася в аристократичній родині. Її дід сер Джослин Стівенс очолював державну комісію «Англійська спадщина», яка здійснює управління значущими історичними пам'ятниками в Сполученому Королівстві. Захоплення модою Кара перейняла у своєї матері Пандори Делевінь, яка співпрацювала з відомою мережею магазинів Selfridges.

Виросла міс Делевінь в самому фешенебельному районі Лондона — Белгравії. Закінчила престижну приватну школу Bedales.

Здавалося, Кара — зразок британського успіху. Однак супермодель раз у раз виявляється замішана в різні скандали. Західні ЗМІ рясніють пікантними повідомленнями про особисте життя міс Делевінь. Це і її численні романи, і пристрасть до наркотиків.

У будинку Кари Делевінь є дзеркальні стелі, танцмайданчик, жердина для стриптизу

У середині червня британська супермодель і актриса вирішила покласти край чуткам і сама розповіла про те, як вона живе. Вона зняла відео для видання Architectural Digest, і шанувальники Кари побачили на власні очі, як виглядає її будинок в Лос-Анджелесі.

«Я хотіла, щоб все було схоже на „Алісу в Країні чудес“. Обожнюю цю книгу! Особливо мені подобається Капелюшник і сцена з чаюванням. Взявся реалізувати мої фантазії архітектор Ніколо Біні…» — починає Кара Делевінь відеоекскурсію по своєму незвичайному будинку.

«Всі кімнати тут в різних стилях. Моя робота вимагає від мене постійно переодягатися. Я міняю наряди, капелюшки. Як актриса перетворююся на різних персонажів. І мені це подобається. Тому мені здалося забавним, щоб мій будинок теж був весь час різним», — каже Кара.

Експерти Architectural Digest так характеризують те, що побачили: «Будинок Кари Делевінь ніхто не назве нудним. Її мати Пандора сказала нам, що її молодша дочка любить повторювати: „Якщо ви говорите, що вам нудно, значить, ви нудні самі“. Саме цього вона намагалася всіма силами уникнути, коли придумувала дизайн свого житла. Вона перетворила його у храм задоволень. В її будинку здається, що Сен-Тропе зустрівся з Коні-Айлендом, традиційний англійський котедж — з шиком Монте-Карло…»

Ніколо Біні було де розвернутися. Він використовував шпалери від Gucci. У більярдній на стіні висить величезний килим зі змією. Сходи, що ведуть в ігрову кімнату, покриті килимовою доріжкою з леопардами, які лізуть нагору.

Серед безлічі кімнатних рослин і пальм розставлені статуї птахів, створені модним мексиканським художником Серхіо Бустаманте.

Є окрема кімната-казино. «Я обожнюю гри — шаради,"пляшечку», покер, карткові настільні ігри. Чорт, навіть перетягування каната, якщо це весело!" — зізнається Кара.

«Коли до мене приходять друзі, я влаштовую для них справжній квест. Для цього в будинку є лабіринти, таємні ходи, фальшиві двері-дзеркала, сходи, що ведуть в тупик. Якщо залізти тут у шафу, то вилізти можна в іншому місці — з пральної машини! А ось цей тунель мій улюблений. Усередині рожеві стіни, а вхід до нього точнісінько вагіна!» — продовжує розповідь Делевінь.

Через цей тунель можна потрапити з вітальні до бункера. Це місце для проведення вечірок. Дзеркальні стелі, танцмайданчик, м'які крісла, розставлені у вигляді серпантину і, звичайно, жердина для стриптизу.

«Коли у мене поганий настрій, я пірнаю у повітряні кульки»

Все це дуже дивно бачити в будинку, який побудований в 1941 році для сім'ї Фон дер Ахе, що заснувала мережу супермаркетів Vons. Це була дуже релігійна родина. У 1987 році їх удостоїв своїм візитом Папа Римський Іоанн Павло II. І він гостював у цьому будинку.

«Мені хотілося зберегти дещо від колишніх господарів. І Ніколо прекрасно з цим впорався. Ви не повірите, але він примудрився якимсь чином залишити багато старих меблів, і вони прекрасно гармонують з тим, що ми тут накоїли», — сміється Кара.

Біні згоден з тим, що йому було нелегко втілити у життя всі божевільні ідеї своєї волелюбної замовниці. А Делевінь все привозила і привозила нові екстравагантні предмети інтер'єру — дошку для серфінгу від Chanel, скульптуру у вигляді ока бика, складену з тисяч пігулок екстазі, які покриті зверху акрилом. Коли вже практично все було готово, Кара раптом захотіла, щоб одна з ванних кімнат перетворилася в меморіал Девіда Бові!

«Мені подобається, коли будинок відбиває характер та інтереси свого господаря. Коли одразу можна сказати, хто тут живе. Попри весь цей незвичайний дизайн, мій будинок дуже зручний для життя. Тут прекрасна кухня, зручна вітальня і їдальня. Але водночас мій будинок як дивовижна подорож. Чим далі ти заходиш, тим більше скарбів можеш знайти», — стверджує Делевінь.

«Коли у мене поганий настрій, депресія, просто сильна втома, я йду до кімнати з безліччю невеликих повітряних кульок. Пірнаю у них і якийсь час сиджу там або перекидаюся. І настрій завжди поліпшується…» — зізнається Кара.

«Стать партнера не грає для мене ніякої ролі»

Шанувальники не встигли ще вивчити інформацію про незвичайний будинок супермоделі, як Делевінь видала нову порцію одкровень. Вона стала гостею популярного подкасту Make It Reign, який веде американський журналіст Джош Сміт. Головною темою їхньої розмови стало сексуальне життя Кари.

У неї було безліч романів з чоловіками і жінками. Делевінь не стала називати конкретні імена, однак не спростувала жодне з тих, що згадав Сміт — мільярдер Ілон Маск, відомий британський співак Гаррі Стайлз, співачка і актриса Майлі Сайрус, зірка «Форсажу» Мішель Родрігес, дочка Майкла Джексона Париж Джексон.

Кара Делевінь з Гаррі Стайлзом

Британська співачка Ріта Ора називала Кару «дружинонька».

Кара і Рита Ора

Довше за все тривав роман Делевінь з актрисою Ешлі Бенсон — три роки. Однак і з нею супермодель розлучилася минулого року …

Делевінь з Ешлі Бенсон

— Кара, скажи, ти визначилася зі своєю орієнтацією? Хто ти — лесбіянка, бісексуалка?

— Це дуже складно, Джон. Так, був період, коли я публічно називала себе бісексуалкою. Але тепер я розумію, що це не зовсім відповідає моїм відчуттям, сексуальним інтересам. Це більше схоже на пансексуальність. Мене тягне до людей незалежно від їхньої гендерної належності або гендерної самоідентифікації. Стать не грає для мене ніякої ролі. Мене хвилюють емоції, особисті якості. Заводить то, що я отримую від спілкування. Коротше, я точно не знаю. Все постійно змінюється. Я була впевнена, що мене цікавлять тільки жінки. Це сталося вже після того, як я оголосила себе бісексуалкою. Але тепер знову все змінилося. І це дає мені велику свободу, я не відчуваю обмежень, якихось рамок. Тому більше не хочу поспішати з визначеннями.

«Регулярно відвідую шоу з чоловічим стриптизом»

— І все ж, ти себе більше відчуваєш жінкою або чоловіком?

— У плані статі і самоідентифікації я, безумовно, жінка. Але іноді мені подобається грати роль чоловіка. Зрозумій, це не означає, що я сумніваюся в своїй гендерної приналежності. Ні! Це просто іноді стає неймовірно захоплюючою грою.

- Тебе заводять чоловіки?

— Ще й як! Я регулярно відвідую шоу з чоловічим стриптизом.

— Серйозно?

— Абсолютно. У мене просто дах зносить. Я бачила виступи чоловіків у різних країнах. Найбільше люблю Канаду. Це єдина країна, де дозволено на таких шоу повне оголення. А шоу Magic Mike? Ти бачив коли-небудь його?

— Чесно, ні.

— Даремно. Багато втратив. Це справжнє мистецтво. Повір мені. Я кілька разів виходила до них на сцену. Мене обв'язували мотузками, і я літала над залом. Було весело! У Торонто є гарний клуб з чоловічим стриптизом. Мені подобаються стриптизери. У мене багато друзів серед них. Класні хлопці, серйозно.

— Як ти з такою невгамовною сексуальністю пережила карантин?

— Мені допомогла колекція секс-іграшок. Я сама створила їх разом з дизайнером Лорою Ді Карло.

— Я думав, ви тільки колекцію одягу з нею разом зробили…

— Одяг був основною метою. Але ми розговорилися і зрозуміли, що нам цікаво не тільки це. І Лора мені допомогла зробити цілий набір стильних і прекрасних «іграшок», за допомогою яких я можу мати безліч оргазмів поспіль. Зізнаюся, для мене одного оргазму завжди мало. І ці «іграшки» стали одкровенням.

— Ти їх кому-небудь ще пропонувала?

— Звичайно, багатьом знайомим. І всі потім зв'язувалися зі мною і дякували. Говорили спасибі, говорили, що я їх наче благословила. Слухай, секс-іграшки потрібні не тільки тим, хто в силу різних причин або особливостей звик задовольняти себе сам. Я вперше спробувала робити це ще в школі. Зазвичай займалася цим у басейні. Такі «іграшки» часто допомагають парам, роблять їхнє сексуальне життя цікавим, насиченим.

Проблема в тому, що чоловіки та жінки в більшості своїй соромляться відверто обговорювати те, що є невід'ємною частиною нашого життя. Я не розумію, що поганого у відвертій розмові про секс? Багато разів звертала увагу на те, як ніяково починають себе почувати люди, коли мова заходить про такі речі. Вони закриваються, ніяковіють, намагаються перевести розмову на іншу тему. Особливо не люблять говорити про самозадоволення. Я говорю про це з гордістю, якщо можна так висловитися. Зовсім не вважаю чимось ганебним те, що я доставляю сама собі задоволення. І можу розповісти про це знайомим.

Я пишаюся своєю сексуальністю. Погодься, у кожного з нас є свої сексуальні потреби, переваги. Я говорю зараз не тільки про гендерні речі. Йдеться про те, як отримати оргазм. Як зробити так, щоб цей оргазм дійсно можна було позначити великою літерою «О». І вже куди простіше і логічніше відверто поговорити про це з партнером, пояснити йому або їй, чого ти хочеш, що приносить тобі справжню насолоду. Тоді він або вона матимуть право просити у тебе того ж. І зникне необхідність прикидатися, імітувати оргазм, обманювати один одного. Безумовно, така відвертість покращує стосунки або допомагає створити їх, якщо ви перебуваєте на початковому етапі.

«Нам усім потрібен хороший секс, хороший оргазм»

— Думаю, проблема у тому, що ми всі боїмося виглядати похітливими.

— Ти абсолютно правий! З давніх-давен хіттю називають в принципі те, що цілком природно для людини. До речі, заведено вважати, що чоловіки набагато сластолюбніші за жінок. Це не правда. Нам усім потрібен хороший секс, хороший оргазм. Стать тут значення не має. Але для цього хтось колись придумав ганебне визначення — хіть. Ми охоче говоримо про задоволення, насолоду, які приносять нам їжа, напої, розваги, відпочинок, мистецтво. І сором'язливо замовкаємо, коли мова заходить про головну насолоду в житті. На жаль, змушена визнати, що багато-багато разів у мене був секс, коли було далеко не тільки до оргазму, а навіть до думки: «О, у мене є можливість відчути оргазм». І тоді це був нудний, непотрібний секс. Мені більше не хочеться займатися таким сексом. І іншим його не бажаю. Тому так важливо не соромитися і говорити відверто.

— Ти одразу прийшла до такого висновку, або був потрібен час, особистий досвід?

— Господи, це був довгий і болісний шлях! У дитинстві я була впевнена, що гомосексуалізм — це хвороба. Психічна хвороба. Тому, коли в мені прокинулися сексуальні бажання, я злякалася. Я ловила себе на тому, що мені подобаються не тільки хлопці. Мені ставало страшно. Я думала, що зі мною щось не так, що я ненормальна, хвора.

Обговорити ці питання з кимось було страшно. Тільки не з батьками! Тільки не з родичами! Я прекрасно знала, якою буде їхня реакція. На мене показали б пальцем і сказали: «Ти хвора зіпсована дівчина!»

До чого це призвело в підсумку? Я дійсно захворіла. Це була глибока депресія. Я отримала психологічну травму. Мене лікували. Я часто думаю про це. І тепер розумію, що скількох проблем мені вдалося б уникнути, коли б я була сміливіше! Адже я могла їм сказати: «Ви мене всі дістали! Я більше не буду приймати ваші антидепресанти! Я хочу жити вільно!» Впевнена, парочка моїх нинішніх секс-іграшок надала б більше позитивний ефект, ніж всі ті препарати, якими мене напхали.

«Є маса способів поліпшити зовнішність без усілякої пластики»

— Багато дівчат, жінок відчувають депресію ще й з іншої причини — їм не подобається їхнє власне тіло. У тебе було таке?

— Звісно! По-моєму, це рано чи пізно відчуває кожна жінка.

— Що не подобалося чи не подобається тобі в цьому сенсі?

— Перш за все, мої груди. Вони різні. Одна трохи більша. Мене дратує мій ніс. З дитинства я хотіла зробити пластику.

— Не зробила?

— Слава Богу ні.

— Чому? Злякалася?

— Коли у мене з'явилася фінансова можливість, так, злякалася спочатку. У мені бажання виправити недоліки боролося з глибоким сумнівом. А раптом не вийде? А раптом буде ще гірше? І я передумала. У всякому разі на даному етапі відмовилася від цієї ідеї. Я раптом зрозуміла, що коли я зроблю пластику, то у мене не вистачить сміливості чесно розповісти про це. А для мене неправда, удавання нестерпні. І це могло б стати серйозною проблемою.

Крім того, я модель і актриса. Моя зовнішність — це мій головний капітал. І я не можу вільно розпоряджатися ним. Я повинна залишатися впізнаваною. Я була і залишаюся «обличчям» багатьох всесвітньо відомих брендів, і сьогодні моє обличчя в буквальному сенсі і моє тіло асоціюються у свідомості десятків мільйонів потенційних споживачів з цими торговими марками і продуктами, які вони виробляють. Я не можу просто так взяти і змінити зовнішність.

Кара Делевінь: "Моя зовнішність - це мій головний капітал"

— Це єдина причина? Я хочу запитати, сама пластична хірургія тебе не лякає? Ти вважаєш її безпечною?

— Безумовно. Йдеться про сучасну науку. А я в неї вірю. Я їй довіряю. Скільки є випадків, коли пластична операція життєво необхідна! Коли це не примха, а питання життя і смерті, питання надання людині можливості жити нормально в суспільстві.

У моєму випадку, і я це зрозуміла, просто потрібно полюбити власне тіло з усіма його удаваними або реальними недоліками. Є маса способів поліпшити зовнішність без усілякої пластики. І мені це вдалося. Але про цю проблему потрібно говорити так само відкрито, як про секс. Я в цьому впевнена. І хочу, щоб мене почули дівчата і юнаки. Вам може здаватися, що ви потворні, що вас ніхто ніколи не покохає. Дурниці все це! Такі думки роблять вас невпевненими в собі. Стають, як ти правильно зауважив, причиною депресії. Кожен з нас гарний і сексуально привабливий. Потрібно тільки зрозуміти свої сильні сторони, не боятися показати їх іншим, розкритися. Я впевнена в цьому.

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінали Mayer Rus / Architectural Digest і Josh Smith / Make Me Reign The Podcast)

Фото Architectural Digest і Daily Mail

Фото в заголовку The Sun

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