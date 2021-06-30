«Чудо-жінка» Галь Гадот народила третю дитину

Зірка Голлівуду Галь Гадот повідомила про поповнення у своєї родині. Ізраїльська актриса народила третю дитину, і це знову дівчинка. «Я неймовірно щаслива (і втомилася)», — написала Галь в Instagram.

Там же вона розмістила перше фото новонародженої Даніелли та всієї щасливої родини — свого чоловіка Ярона Версано та старших доньок Альми та Майї.

Галь 36 років. Всі її родичі з Мукачева. Вони жили там до 1940 року. Під час Другої світової війни опинилися в Освенцимі. У концтаборі вижив тільки дід Галь Абрахам Вайс. Він вирішив жити в Ізраїлі.

У 2004 році Гадот у віці 18 років перемогла у конкурсі краси «Міс Ізраїль». Так почалася її кар'єра у шоу-бізнесі. Голлівуд звернув увагу на красиву ізраїльтянку у 2009 році. Галь відразу отримала роль у культовому бойовику «Форсаж 4». Потім знялася ще у трьох частинах «Форсажу». Але головним її успіхом на сьогодні є дилогія «Чудо-жінка», яку було знято за мотивами однойменної серії популярних коміксів. Перша частина вийшла у прокат у 2017 році, сиквел «Чудо-жінка: 1984» — у 2020.

Роль Чудо-жінки Гадот зіграла також у фільмах «Ліга справедливості» та «Бетмен проти Супермена».

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