«Не боюся ні бідності, ні локдаунів»: Наталя Могилевська поділилася секретом фінансового успіху

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка всерйоз взялася за свою фізичну форму і пообіцяла скинути 10 кг, поділилася секретом фінансового успіху і розповіла, як вона навчилася розпоряджатися грошима.

«Мудрість і життєвий досвід підказують, що крім кліпів, пісень і нових програм потрібно не забувати радіти і витрачати на приємні речі для себе. Я б купила величезні дерева, щоб у мене був сад, тому що для мене немає нічого прекраснішого і приємніше, ніж природа», — розповіла Наталя Могилевська в інтерв'ю виданню «Теленеделя».

Більш того, зірка запевняє — вона знає, як правильно розпоряджатися грошима, тому будь-які кризи завжди переживала з гідністю.

«На моїх плечах завжди була відповідальність за великі колективи, це продюсерська компанія Talant (там було 45 співробітників) або це 8 артистів одночасно, яким потрібно було допомагати. А зараз це велика школа і 8 філій, тому я завжди ставлюся до грошей дуже серйозно і відповідально. Не боюсь ні бідності, ні локдаунів. Я оволоділа багатьма професіями, так що, що б не сталося в моєму житті, в якій би країні я не опинилася, в яку ситуацію не потрапила б, завжди знайду спосіб заробити», — зізналася капітан зіркового журі проекту «Співають всі» каналу «Україна».

Нагадаємо, Наталія Могилевська очолила сотню експертів, які будуть оцінювати виконавців. Переможець шоу отримає 500 тисяч гривень призових.

Наталя не приховує, що їй складно позбутися зайвих кілограмів. Якщо не схудне, Могилевська обіцяла поголитися налисо.

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