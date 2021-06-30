Славія, яка порвала з Дзідзьо, показала коханого хлопця

Колишня дружина співака Михайла Хоми (Дзідзьо) Славія, розлучення якої супроводжувався скандалами, заінтригувала фоловерів фото із загадковим хлопцем, який стояв поруч зі співачкою спиною до об'єктиву.

Таке фото з'явилося у сторіз в Instagram співачки, яка прокоментувала його фразою «Рідна душа» і поставила сердечко.

Проте невдовзі таємниця була розкрита — на фотографії з Ярославою стояв її брат, чемпіон з карате. Співачка назвала його гордістю сім'ї.

Також вона написала, що вони з молодшим братом дуже схожі. І не тільки зовні.

Нагадаємо, що Ярослава Притула-Хома обвинувачувала у своєму розлученні співачку Олю Цибульську, яка довгі роки дружить з Михайлом Хомою, підозрюючи чоловіка у зраді. У свою чергу Цибульська заявляла, що вони з Хомою — друзі, і що Славії, яка випустила сольний кліп, потрібна реклама.

Фото зі сторінки Ярослави Притули-Хоми у соціальних мережах.

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