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«Робота — це прекрасно, але…»: Каменських зізналася, що сумує за Потапом

19:33 30 червня 2021
Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно вразила шанувальників відвертою сукнею, заявила, що їй не вистачає Потапа. Про це вона написала в своєму Instagram.

«Чоловік, я так сумувала, ми так рідко стали бачитися через зйомки і концертів… І з одного боку робота — це прекрасно, але мені тебе дуже не вистачає», — написала Каменських і опублікувала спільне фото.

Багато фоловерів залишили захоплені коментарі: «Щастя вам і любові, ви чудова пара», «Це найпрекрасніше почуття, як любов».

Але є також їдкі випади: «Tобі зраджують, я знаю», «Скоро Потап на інший одружіться», «По ходу, мені одній здається, що там любов'ю й не пахне».

Нагадаємо, Настя Каменських зізналася, скільки вона програє в казино.

Фото з Instagram kamenskux

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