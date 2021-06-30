Alyona Alyona зареклася співати разом з росіянами після скандалу з гуртом «Каста»

Українська виконавиця Alyona Alyona після запису трека з «Кастой», що виступала в Криму, пообіцяла не співпрацювати з російськими артистами.

Alyona Alyona випустила пісню з групою «Каста» з РФ, яка в 2015 році виступала в окупованому Криму. Як повідомляє 24 канал, під час автограф-сесії реперша спочатку заявляла, що «Каста» належить до опозиції.

«У Росії є артисти, які проти режиму Путіна, і я таких артистів підтримую», — пояснила Alyona Alyona.

Але потім вона заявила, що не буде співпрацювати з артистами з РФ.

Нещодавно реперша заявила, що переїжджає жити до коханого чоловіка .

Раніше повідомлялося, що репершу Alyona Alyona піддалия критиці за відео у нижній білизні .

Фото Instagram

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