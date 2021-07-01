Брітні Спірс зазнала невдачі у спробі позбутися опіки батька

Суд у Лос-Анджелесі відмовився задовольнити прохання співачки Брітні Спірс, яка домагається скасування опіки над нею. Опікуном попзірки протягом останніх 13 років є її батько Джеймі Спірс. Він контролює не тільки фінанси доньки, статки якої оцінюються приблизно у 60 мільйонів доларів, а і її лікування, зустрічі з дітьми та все інше. Так стверджує сама Брітні.

Як повідомляє американський журнал Variety, суддя Бренда Пенні, яка займається цими непростими стосунками, відхилила прохання, що було одержано від адвоката співачки у листопаді 2020 року. У ньому йшлося про повне відсторонення Джеймі Спірса від контролю над фінансами доньки. Раніше суддя погодилася включити до опікунів Брітні приватну фінансову компанію.

Що стосується недавнього емоційного виступу співачки, в якому Спірс звинуватила батька в тотальному контролі над нею, то юридично її вимогу ще не було оформлено. Тому говорити про поразку Брітні у суді поки рано.

29 червня стало відомо, що Джеймі Спірс подав судді власну заяву. У неї він зазначив, що не примушує доньку до лікування у психотерапевта. Це не його примха, а жорсткі рекомендації лікарів. Методи лікування та препарати призначають вони. Він же як опікун тільки стежить за тим, щоб Брітні виконувала приписи.

Спірс у 2008 році була визнана частково недієздатною через проблеми з наркотиками. Її психічний стан викликав серйозні побоювання. Саме тоді суд призначив Джеймі Спірса опікуном співачки. Був створений трастовий фонд, на рахунок якого відправили всі гроші Брітні. Доходи та витрати попзірки стали контролювати її батько, менеджер та адвокат, якого призначив суд. Спірс звинуватила батька у тому, що він користується її грішми, а їй самій виділяє не більше 2 000 доларів на тиждень на всі витрати.

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