У США суд скасував вирок знаменитому коміку Біллу Косбі, який сидів за згвалтування

У середу, 30 червня, суд в американському штаті Пенсільванія скасував вирок знаменитому коміку Біллу Косбі. У 2018 році Косбі визнали винним у сексуальному насильстві стосовно Андреа Констанд, колишнього менеджера баскетбольної команди університету Темпл у Філадельфії. Білла засудили до 10 років позбавлення волі. Він встиг провести у державній в'язниці поруч з Філадельфією понад два роки. Тепер 83-річний Косбі вийде на свободу.

Андреа Констанд звинуватила відомого коміка у зґвалтуванні. Вона заявила, що у 2004 році Косбі запросив її до себе у заміський будинок. Вони збиралися обговорити можливість збільшення спонсорської допомоги для університетської баскетбольної команди. Андреа не побачила нічого підозрілого у запрошенні. По-перше, Білл Косбі закінчив університет Темпл та брав досить активну участь у справах альма-матер. По-друге, володар статків, які оцінюються приблизно у 400 мільйонів доларів, дійсно робив щедрі пожертви на користь студентів-спортсменів. По-третє, за довгу кар'єру у шоу-бізнесі Косбі створив собі імідж зразкового сім'янина та дбайливого батька.

Білл запропонував Андреа випити трохи вина. Вона погодилася. Потім він поклав на столик поруч з келихами три сині таблетки. Він запевнив Андреа, що це не наркотик. Однак під впливом даного препарату Констанд втратила здатність рухатися. При цьому вона розуміла, що з нею відбувається — Білл зґвалтував її.

Косбі у суді не став заперечувати, що між ним і Андреа був статевий акт. Однак він стверджував, що все відбулося з обопільної згоди. Таблетки, за його словами, були препаратом від алергії.

На той час, як почався суд, ще 15 жінок заявили, що їх зґвалтував Косбі. Причому за їхніми словами, він діяв завжди по одній й тій самій схемі — запрошення під будь-яким безневинним приводом до нього додому, вино, таблетки, зґвалтування.

Білл все заперечував. Але тут розгорівся секс-скандал з могутнім продюсером Харві Вайнштейном. Американська громадськість була готова розтоптати будь-кого тільки за найменші підозри у сексуальному насильстві або домаганнях. Справа Білла Косбі здавалася всім очевидною.

Суд прийняв до розгляду тільки епізод з Констнад. Причому сталося це після того, як Косбі повірив прокурору. Той обіцяв йому обмежитися розглядом цивільного позову, якщо комік погодиться свідчити проти самого себе.

Як тільки Косбі заявив, що у нього був секс з Андреа Констанд та визнав, що давав їй таблетки перед цим, Білла заарештували.

Обурений Косбі відмовився давати свідчення. Він також не став оскаржувати вирок. Його адвокат Дженніфер Бонджін заявила, що Білл став жертвою несправедливого вироку та брудної гри прокурора. За її словами, Косбі був готовий відсидіти всі 10 років за ґратами, щоб довести Америці, якою буває помилковою судова система у США.

Скасування вироку Косбі одразу ж викликало хвилю обурень у соцмережах. Прокуратура Пенсільванії всіляко підкреслює, що це рішення не ставить під сумнів свідчення жертв сексуального насильства з боку коміка. Проблема полягає у тому, що адвокати Косбі скористалися помилками, яких припустився кілька років тому окружний прокурор Кевін Стіл.

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