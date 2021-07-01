«Красиво»: Тіна Кароль влаштувала сексуальні танці в ліфті

Співачка Тіна Кароль, яка заінтригувала шанувальників «голими» фото з пітоном на тілі, випустила новий кліп «Красиво». Оголення і пітона в ньому не виявилося, зате є сексуальні танці на роликах в ліфті.

Дія кліпу «Красиво» розвивається в ліфті. Співачка заходить в нього в строгому образі, але при русі ліфта нагору починає танцювати, зриваючи з себе одяг, і перевтілюється в справжню диско діву. Ліфт крутиться по своїй осі й зависає між поверхами. Співачка демонструє стан закоханості і не прикрите кокетство.

«Рух ліфта символізує підйом наших почуттів, коли ми сліпо закохуємося. Пісня „Красиво“ — це ода сміливої дівчини, яка кохає тільки тому, що такий її вибір», — каже Тіна Кароль.

Хореографом-постановником кліпу виступила Марина Кущевій, яка раніше працювала над кліпами «Скандал», «Хороший хлопець» і лайв шоу «Красиво». У кліпі «Красиво» Тіна Кароль танцює на туфлях-роликах.

«Є багато варіацій „танців на роликах“, але те, що робить Тіна — ще не було! Туфлі на високих підборах закріплені на платформі роликів, що робить хореографію складною для виконання, і дуже сексуальною для сприйняття. Така техніка танцю була втілена виключно завдяки перфекціонізму Тіни!», — каже Марина.

Відзначимо, що пісня «Красиво» є заголовним треком нового однойменного альбому Тіни Кароль. Альбом підкорив стрімінгові чарти України, Азербайджану, Білорусі та Грузії, а також Казахстану, звідки співачка нещодавно повернулася з промо-туру в його підтримку.

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