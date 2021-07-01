«Моя вічність»: дружина Монатіка зворушливо привітала його з річницею весілля

Мультиартист Дмитро Монатік з дружиною Іриною, які виховують двох синів, 1 липня відзначають чавунне весілля — шість років подружнього життя. Дружина артиста показала фото з реєстрації шлюбу і зворушливо зізналася Дмитру у коханні. До речі, до рагсу Ірина прийшла у білому короткому платті та кедах.

«Офіційний день нашої родини 01.07.2015! Нам офіційно 6 років, а разом ми вже цілих десять років. Люблю тебе моя вічність», — написала Ірина під фото.

Дмитро одним з перших відреагував на публікацію.

«Думав, що буду шукати ціле життя … ось і знайшов ціле життя … Люблю тебе», — відповів він дружині в коментарі.

На своїй сторінці в Інстаграм Дмитро опублікував архівний знімок 13-річної давнини. На ньому зафіксований перший поцілунок пари. Тоді вони тільки познайомилися.

«13 років тому, Луцьк. Наш перший жартівливий поцілунок на твоєму 25-му дні народження виявився зовсім не жартом! Через 3 роки ми почали зустрічатися, говорити про все на світі, мріяти, сміятися до кольок у животі. Почали вірити одне в одного і разом повірили, що є хороші, прекрасні люди в тоді ще чужому і незнайомому Києві. Сьогодні рівно 6 років тому ми стали сім'єю офіційно. Хоча, мені здається, ми стали нею як раз після цього поцілунку! Ти подарувала мені двох кращих пацанів, якими я пишаюся з кожним днем все більше. З кожним днем все сильніше захоплюючись тобою. Думав, шукати буду ціле життя … ось і знайшов … ціле життя!!! Люблю тебе, прозоро, безмежно і нескінченно. Весілля чавунне — голови юні», — розповів Дмитро їхню історію кохання.

Раніше він розповідав, як романтично освідчився Ірині на даху будинку у Києві.

Нещодавно Дмитро Монатік відзначив день народження і вперше показав обличчя дітей.

Фото Instagram.com/irinamonatik, Instagram.com/monatik_official

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