Актор зі «Слуги народу» Дмитро Оскін розповів про втрату доходів і те, як хворів на коронавірус

Пандемія, немов сувора класна дама, запровадила чимало заборон та обмежень. І, звичайно, кожен з нас мріє повернутися до життя, коли знову можна буде спілкуватися, не боячись зараження, подорожувати, не побоюючись форс-мажорних обставин, будувати плани, не хвилюючись через те, що їх може зруйнувати черговий локдаун. «ФАКТИ» продовжують проєкт «Світ після пандемії» — серію інтерв'ю з відомими людьми та лідерами галузей. Раніше своїми думками про нові реалії життя поділилися Андрій Курков, Іван Марчук, Андрій Макаревич, Еліна Світоліна, Валентина Семеренко, Валерій Борзов, Павло Зібров, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Світлана та Віталій Білоножки, Віктор Андрієнко, Олена Шоптенко, Тоня Матвієнко, Остап Ступка, Діма Борисов, Євген Клопотенко, Сава Лібкін, Андре Тан, В'ячеслав Дюденко… Сьогодні наш співрозмовник — відомий конферансьє, шоу-мен і артист Дмитро Оскін.

«Професія конферансьє поки що спить і мирно посапує»

— Дмитре, нещодавно прочитала, що мати Ілона Маска стала конферансьє на модному показі одного всесвітньо відомого бренду. Як то кажуть, престиж професії зростає…

— У Ілона Маска й доходи, судячи з усього, збільшуються, а у нас все навпаки: концертів взагалі немає, івентів теж небагато. Так що професія конферансьє поки спить і мирно посапує.

— У часи погоні за онлайн-переглядами організатори церемонії «Оскар» виявили, що хороший конферансьє — їхня гарантія. Одного разу від послуг ведучого вирішили відмовитися. В результаті переглядів церемонії у мережі стало набагато менше, ніж зазвичай.

— Конферансьє — сполучна ланка між артистами та глядачем в концертах і урочистих заходах. За кордоном його називають МС — майстер церемоній. Він задає тон, налаштовує глядача на певну хвилю. До слова, я навіть не знаю, хто зараз у нас, крім мене, працює як конферансьє. Адже конферансьє й ведучий заходу — не одне й те саме.

— У чому ж різниця?

— Конферансьє володіє мистецтвом імпровізації, а ведучий, на мій погляд, — людина, яка працює по заздалегідь заготовленим текстам.

Дмитро Оскін - один з найвідоміших конферансьє в Україні

— Яке, якщо не секрет, зараз у вас головне джерело доходу?

— Уже майже чотири роки це кіно. Воно з'явилося у моєму житті абсолютно несподівано. І для мене це зовсім інший етап, тому що, якщо на естраді я знаю практично все, то у кіно я багато чому вчуся у більш зрілих артистів. Це для мене нове й шалено цікаве!

«У кожного своє мірило щастя»

— А з точки зору матеріальної, що вигідніше?

— Як конферансьє я можу отримати десь втричі більше, ніж за знімальний день. Але щастя творчого процесу у кіно зараз для мене ні з чим незрівнянне. Один з найвідоміших серіалів з моєю участю — «Слуга народу», де я грав одного з трьох олігархів.

У фільмі «Слуга народу» Дмитро Оскін зіграв одного з олігархів

Також це серіал «Жіночий лікар», де я грав роль доброго лікаря. А ще — фільм «Обручка з рубіном». Його досить успішно продають за кордон. Наприклад, він дуже популярний у Танзанії. Це я відчув, коли на мою сторінку у фейсбуці раптом почали заходити жителі цієї країни. Він там такий популярний, як у нас колись був серіал «Багаті теж плачуть».

— До речі, про багатих, які плачуть. Нещодавно у фейсбуці ви опублікували пост, який бурхливо обговорювали: «У мене є досить багато фейсбучних друзів, у яких все погано! Просто дуже! Життя — погано! Робота — погано! Гроші — дуже погано! Голодні й нещасні! При цьому разів шість на рік відпочивають у Дубаї, Майамі, на Мальдівах і т. д. Регулярно виставляють фото з автосалонів і дорогих ресторанів! Друзі! У мене до вас прохання! Чи не могли б Ви поділитися Вашим дуже погано з тими, у кого все просто чудово! І настане рівноправний стабілізець! Так і бути! Допоможемо Вам!».

— Дійсно, у кожного своє мірило щастя.

— Хочете сказати, пандемія розкрила лицемірство у суспільстві?

— Вона багато чого розкрила: і безкультур'я, і безвідповідальність… Для подолання пандемії потрібна відповідальність. Необхідно дотримуватися всіх заходів. А коли величезна кількість людей ставиться до цього байдуже, про що можна говорити?! Наслідки захворювання дуже важкі, багато людей помирає. Ковід не надто дивиться на роки. Вражає й молодих, і старших…

— Які заходи безпеки передбачені на знімальних майданчиках?

— Якщо зйомка проходить у павільйоні, приміщення кварцують. Уся знімальна група, крім артистів, працює в масках. Усюди — дезінфектори…

Кадр з серіалу "Жіночий лікар"

«За будь-яких обставин потрібно бути доброю людиною»

— А тести перед зйомками роблять?

— Ні. Знімають не один день, в знімальній групі, скажімо, вісімдесят чоловік. Тести ж, самі знаєте, недешеві. А офісних працівників, коли вони приходять на роботу, або студентів у вишах кожного дня хіба тестують? Адже ні… Та й у разі захворювання не кожна людина може собі дозволити зробити дорогий тест. А якщо у сім'ї кілька людей? А якщо до того ж люди втратили роботу й заробітки?

— Читала, що у Голлівуді є фахівці з епідеміологічної безпеки. Вони контролюють дотримання соціальної дистанції, стежать за станом здоров'я всіх, хто бере участь в зйомках. Така робота добре оплачується, але на зв'язку фахівці мають бути практично цілодобово.

— Найголовніше — вони соціально захищені. І якщо постраждають, отримають допомогу. До слова, в Америці, наприклад, як пишуть, навіть можна безкоштовно отримати вакцинацію у метро. А що з вакцинацією у нас, самі знаєте.

— Як ви вважаєте, що чекає на вашу сферу діяльності у майбутньому?

— Важко сказати. Але у моїх колег ситуація критична. Їм навіть довелося багато що продати. Жити ж на щось треба. Коли немає роботи, це дуже важко. У тому числі емоційно.

— Людей хвилює, що буде у подальшому з подорожами. А ви, Дмитре, за період пандемії кудись виїжджали?

— Ні, я весь цей час знаходився в Україні. По-перше, у 2020 році практично не було роботи, зйомок — мало, тому поїздку я навіть дозволити собі не міг. Але якщо й міг би, напевно, не поїхав би. Є певна ступінь ризику. Раптом за кордоном якийсь спалах коронавірусу — і що робити? Випадок цей нестраховий, буде розцінюватися як форс-мажор. Такі поїздки — це зараз ступінь відповідальності кожного з нас. Ми з дружиною вже перехворіли ковідом восени минулого року. Так що знаємо про нього не з чуток. Причому протікає хвороба у всіх по-різному. У нас, наприклад, взагалі високої температури не було. Трималася 35,5. А ось запах і смак ми відчувати не могли. Тест показав тоді, що це ковід. І ми ізолювалися на дачі.

— Як ви вважаєте, пандемія зробить людей добрішими, більш чуйними?

— Боротьба за виживання не сприяє доброті. Благополуччя — ось що породжує заспокоєність і доброзичливість. Але за будь-яких обставин потрібно бути доброю людиною.

— Дмитре, що має зрозуміти людство та кожен з нас у результаті пандемії?

— Пам'ятаєте слова булгаковського Воланда про те, що людина смертна, але найжахливіше, що раптово смертна? Це багато людей мають зараз зрозуміти.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» в такий непростий час?

— Мені дуже подобається газета «ФАКТИ». Хочеться, щоб це видання читали люди сім'ями — включаючи дітей та онуків. І нехай кожен знайде в ньому для себе щось цікаве.

Раніше популярний український співак Микита Алєксєєв (ALEKSEEV), пісні у виконанні якого на ютубі набирають мільйони переглядів, поділився з «ФАКТАМИ» думками про коронавірус і розповів про свої плани та народний хіт.

Фото з альбому Дмитра Оскіна

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