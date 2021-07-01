«Коли весілля?»: Леся Никитюк сказала «так» екс-холостяку Заливако

Телеведуча Леся Никитюк, яка раніше показала шанувальникам кілька своїх «луків» для зйомок шоу «Хто зверху?», відповіла згодою колишньому холостяку Михайлу Заливако, який опустився перед нею на одне коліно.

«Коротко про сьогоднішній день. Боже, як несподівано», — так Леся Никитюк прокоментувала фото з Заливако, яке вона розмістила у своєму Instagram.

На фото показано, що екс-холостяк стоїть на одному коліні перед телеведучою, одягненою в ефектну сукню з високим розрізом. В руках вона тримає табличку з написом: «Міша, я згодна».

Шанувальники веселої телеведучої одразу почали цікавитися, коли ж весілля. І нарікали на те, що обраницею Михайла Заливако була зовсім не пані Леся.

Раніше Леся Никитюк виклала у мережу фото в оригінальному вбранні і з величезним хвостом. І відео, як вона з цим самим хвостом «тріпотіла» на підлозі у блискітках.

Фото Лесі Никитюк із соціальних мереж.

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