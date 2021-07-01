«Русалочка-богиня»: Аліна Гросу похвалилася сексі-фігурою в красивому купальнику
Українська співачка Аліна Гросу поїхала у відпустку до Одеси і вже почала публікувати свої морські фото. Сьогодні, в перший день відпочинку, дівчина вирішила порадувати шанувальників кадрами в пляжному вбранні.
На сторінці в Instagram виконавиця розмістила серію знімків, на яких зображена в чорному бікіні.
Вона позувала на тлі моря, а також на березі, і на колінах в морських хвилях.
«Трошки спеки і засмаженого тіла», — підписала фото Аліна.
Зірка продемонструвала струнку фігуру і апетитні форми.
«Купальник бомба», «Красуня наша», «Круте тіло, заздрю в хорошому сенсі», — відгукнулися фани співачки.
Нагадаємо, 8 червня Аліна відсвяткувала 26 років, і в своєму акаунті в Instagram показала, як проходила її вечірка в одному з закладів на березі річки. Привітати іменинницю прийшли
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