27.17 / 27.40 32.16 / 32.54
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Русалочка-богиня»: Аліна Гросу похвалилася сексі-фігурою в красивому купальнику

18:54 1 липня 2021
Аліна Гросу

Українська співачка Аліна Гросу поїхала у відпустку до Одеси і вже почала публікувати свої морські фото. Сьогодні, в перший день відпочинку, дівчина вирішила порадувати шанувальників кадрами в пляжному вбранні.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила серію знімків, на яких зображена в чорному бікіні.

Вона позувала на тлі моря, а також на березі, і на колінах в морських хвилях.

«Трошки спеки і засмаженого тіла», — підписала фото Аліна.

Зірка продемонструвала струнку фігуру і апетитні форми.

«Купальник бомба», «Красуня наша», «Круте тіло, заздрю в хорошому сенсі», — відгукнулися фани співачки.

Нагадаємо, 8 червня Аліна відсвяткувала 26 років, і в своєму акаунті в Instagram показала, як проходила її вечірка в одному з закладів на березі річки. Привітати іменинницю прийшли в т. ч. співачка Камалія і співак Віталій Козловський, який нещодавно змінив імідж і став блондином.

414

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Никитюк

«Коли весілля?»: Леся Никитюк сказала «так» екс-холостяку Заливако

Наталя Могилевська

«Не боюся ні бідності, ні локдаунів»: Наталя Могилевська поділилася секретом фінансового успіху

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Літак у небі

Турки не впоралися: в МАУ назвали причини колапсу з рейсами в Анталію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.