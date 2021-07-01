Надихнувся кліпом Кароль? Партнер Никитюк по «Танці Із зірками» схвилював українок відвертим знімком свойого «змія» в трусах

Учасник «Танців з зірками» Макс Єжов, який виступав в парі з Лесею Нікітюк, вирішив порадувати підписників в Instagram, опублікувавши сміливе фото ранкового пробудження.

На фото він показав «кубики преса» а також інші «природні деталі» свого ранку.

«Доброго ранку», — написав танцюрист.

Але, як і слід було очікувати, дівчат і жінок зацікавили перш за все не горезвісні «кубики», а щось інше, що знаходилося в його трусах.

Однією з перших на фото відгукнулася «королева ночі» Оля Полякова, нинішня роботодавиця Макса — в її балеті виступає танцюрист.

«Ти надихнувся однієї відомою артисткою, і теж виклав фото зі змією?» — написала виконавиця, згадавши про недавні кадри своєї колеги Тіни Кароль.

Леся, в свою чергу, порівняла приняди Єжова не з змією, а з удавом.

Після цього читачки сторінки Макса почали навперебій обговорювати його пікантний образ.

В результаті фани прийшли до висновку, що фото вдале, і як раз підходить до літа і жаркої погоди. Очевидно, жінкам видніше. Тому Макс напевно повторить свій образ.

А суддя «Танців з зірками» Влад Яма зізнався, що поголитися налисо його змусив … випадок на дитячому майданчику.

Фото instagram.com/ezhov_maksim_/

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