Колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд оголосила про народження доньки

У четвер, 1 липня, зірка Голлівуду Ембер Герд поділилася зі своїми шанувальниками несподіваною новиною. 35-річна актриса повідомила, що у неї народилася донька. Про це колишня дружина Джонні Деппа написала на своїй сторінці в Instagram. У неї 3,9 мільйона фоловерів.

Актриса повідомила, що малятко народилося 8 квітня. Дівчинку звуть Уна Пейдж.

«Чотири роки тому я вирішила, що хочу дитину. Я хотіла зробити це на своїх умовах», — заявила Ембер. Вона також висловила надію, що людство досягло того етапу розвитку, коли нормально заводити дітей та не перебувати при цьому у шлюбі.

«Частина мене хоче дотримуватися думки, що моє особисте життя нікого не стосується. Характер моєї роботи змушує мене взяти під контроль те, що відомо про мене громадськості», — додала Герд.

Британська газета The Daily Mail повідомляє, що Уна Пейдж з'явилася на світ за допомогою сурогатної матері. Друге ім'я Ембер дала доньці на честь своєї матері — Пейдж Герд. Вона померла минулого року. Перше ім'я має ірландські та скандинавські коріння. Воно було дуже популярно у середні віки. Так звали доньку відомого драматурга Юджина О'Ніла, яка вийшла заміж за Чарлі Чапліна.

Видання також уважно вивчило сторінку Ембер в Instagram. Там знайшлося відео, викладене актрисою 9 квітня. Герд сяє від щастя, але не пояснює причину. Тепер все стало ясно — кінозірка дізналася про те, що у неї народилася дитина.

Актриса відома не тільки своїми ролями у кіно, але і бурхливим особистим життям. Герд ніколи не приховувала, що є бісексуалкою. З 2008 по 2012 рік Ембер зустрічалася з Тасею ван Ре, відомим фотографом. Герд розлучилася з нею, коли закрутила роман з Джонні Деппом. Заради Ембер знаменитий актор пішов від Ванесси Параді.

У 2012 році Депп і Герд одружилися. Однак їхній шлюб виявився невдалим. Все закінчилося скандальним розлученням та подальшими судовими процесами. Джонні звинувачує Ембер у тому, що вона зруйнувала його кар'єру, навмисне поширювала про нього наклеп. Герд стверджує, що Депп бив її, що він наркоман і алкоголік.

У актриси також був роман з мільярдером Ілоном Маском, супермоделлю Карой Делевінь, відомим артдилером Віто Шнабелем, який до Ембер три роки зустрічався з супермоделлю Гайді Клум.

Зараз Герд живе з кінематографісткою Бьянкою Бутті. Їхній роман почався у січні 2020 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про появу на світ первістка у британської супермоделі Наомі Кемпбелл, яка, вочевидь, також вдалася до послуг сурогатної матері.

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