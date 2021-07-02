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Шоу-бізнес

Тепер чоловік носить на руках: Лілія Ребрик серйозно травмувала ногу

11:16 2 липня 2021
Лілія Ребрик

Телеведуча і акторка Лілія Ребрик, яка запустила свій марафон по схудненню, серйозно травмувала ногу. На зйомках вона пошкодила зв'язки.

«Я переживала, що буде перелом. Але нічого страшного, пошкодила зв'язки. Схема була така: „Упав-опритомнів-пошкодження зв'язок“. І це дорівнює двом тижням в бандажі, спокої, без підборів і на знеболюючих. Але і не думайте, навіть це не виб'є мене з ладу», — розповіла ведуча каналу «Україна» в Інстаграм.

Навіть у цій неприємній ситуації Лілія знайшла позитив — тепер чоловік буде частіше носити її на руках. До речі, Андрій дбайливо заніс її в студію «Ранку з Україною». Ефір вона вела у зручних капцях.

Раніше Лілія Ребрик порекомендувала ТОП-3 літніх образи. А також вона поділилася порадами, як привести себе у форму і здивувала шпагатом.

Нагадаємо, акторка і телеведуча Олена Кравець на рівному місці зламала ногу, вона вдарилася об одвірок, заплутавшись у власних штанях.

фото Instagram.com/liliia.rebrik

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