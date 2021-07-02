«Зробила сад із квітів»: зірка «Дизель Шоу» похвалилася яскравим тату

Зірка «Дизель Шоу» Яна Глущенко, яка відсвяткувала нещодавно четверту річницю весілля, похвалилася яскравим тату на руці. Актриса розповіла в Інстаграм, що давно мріяла оновити свої ромашки. В результаті у неї вийшов букет квітів.

«Якимось магічним чином мені в Instagram попалася реклама тату-майстра Дарини, яка робить 3-D татуювання. Мені шалено сподобалися її роботи, зупиняло лише одне „але“: майстер живе в Дніпрі! Але я вирішила діяти: написала їй в дірект, що захоплена її роботами і запитала, чи не планує вона випадково поїздку до Києва. І, о, матінка Доля, Дарина відповіла, що за тиждень приїде на фестиваль тату, але всього на один єдиний день», — написала на своїй сторінці Яна Глущенко.

Заради Яни майстер залишилася в столиці ще на один день і приїхала до актриси додому.

«Виходить, що у мене був тату-салон вдома — такого сервісу я ще не отримувала. Планувала лише освіжити старе тату, а в результаті набила на руці цілий витвір мистецтва. Як каже мій чоловік: «Ти не оновила ромашки, ти зробила собі сад з квітів. І, знаєте, мені цей сад дуже подобається!», — поділилася Яна.

Актриса додала, що процес був досить болючим, наносили малюнок без знеболення. «Але результат того вартий», — впевнена Яна.

Нагадаємо, колега Глущенко, художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов з дружиною Катериною відсвяткували 15-річчя подружнього життя і поділилися секретом гармонійних сімейних стосунків.

Раніше своїми парними тату в вигляді сердечок похвалилися Ксенія Мішина та Олександр Еллерт.

фото Instagram.com/yamo4ka

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