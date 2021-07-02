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Філіпа було не зупинити: подруга Кіркорова розповіла, чому він до кінця життя любитиме лише Пугачову

13:42 2 липня 2021
Філіп Кіркоров

Коли у 90-х Філіп Кіркоров (співака нещодавно вносили у «чорні» списки Мінкульту, але потім СБУ відступилася) закохався, довго домагався і все ж таки домігся уваги Алли Пугачової, Примадонна стала для нього головною жінкою у житті.

Про це Філіп Бедросович говорив багато разів, пише «Стархіт». Але подив у оточуючих викликало не це, а те, що знайшла сама Алла Борисівна у молодому тоді артисті. А вона була просто щаслива і не приховувала цього.

Ті давні часи нещодавно згадали у студії програми Андрія Малахова. І, за словами співробітниці студії «Мелодія» Юлії Саприкіної, Кіркорова було не зупинити.

Вона згадала, що в якийсь момент їй зателефонувала мама Філіпа Кіркорова і запитала, що робити — син має намір одружитися зі співачкою. Саприкіна відповіла, що вона нічим в цій ситуації допомогти не може.

«Коли він прийшов до мене, сів навпроти, я спитала:» Чого ти на Аллочці одружуєшся, чого тобі зі мною не побратися?" Він довго посміхався, а потім відповів: «Вона співає». Там любов назавжди і навіки. Це 100%", — підсумувала легендарна співробітниця «Мелодії».

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров і Алла Пугачова одружилися у 1994 році, а восени 2005 року розлучилися. Як стверджувала артистка Лоліта Мілявська, Пугачова і Кіркоров попросили її першою оголосити про їх розставання в ефірі шоу.

В останні роки артисти не зустрічалися і не спілкувалися. Винятком стала нещодавня вечірка на честь ювілею доньки Пугачової Кристини Орбакайте, на яку був запрошений і Кіркоров.

Фото Філіпа Кіркорова із соціальних мереж.

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