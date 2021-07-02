Суддя «МастерШеф» Ольга Мартиновська: «У чому секрет стрункості француженок? Вони їдять багато»

У студійному павільйоні почалися зйомки одинадцятого сезону популярного шоу «МастерШеф» (СТБ). Трійка суддів залишилася незмінною — імениті шеф-кухарі Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська, для якої це вже другий сезон аматорів. Ольга Мартиновська — переможниця третього сезону проєкту, співвласниця ресторану в центрі Парижа — зізнається, що з нетерпінням чекала старту зйомок. На відміну від минулого року, вони проходять без посилених карантинних обмежень.

«Ми з Володимиром Ярославським закінчуємо спільну книгу рецептів»

— Знаєте, я вже входжу в такий стан максимальної впевненості, легкості, відчуваючи, що перебуваю на своєму місці та в своїх «туфлях», — зізналася Ольга. — Зйомки «Професіоналів» закінчилися в лютому, і у нас було чотири місяці перерви перед стартом нового сезону. Цього достатньо, щоб встигнути перезавантажитися і закінчити якісь свої справи.

— Значить, скучили по зніманню?

— Зізнаюся, так. Як і всі судді проєкту. Правда, Ектор відпочивав менше за всіх — у нього був сезон «МастерШеф» зі знаменитостями, а ось ми з Володимиром Ярославським встигли «справ наробити».

Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського пов'язує ділове співробітництво і за межами проєкту

— До речі, вам приписують роман.

— Так, є таке. Це все тому, що ми дуже багато працювали над спільним проєктом — книгою «100 рецептів на кожен день». Нас настільки затягнув процес, що ми просто кілька місяців не могли відірватися від складання текстового наповнення та знімання. Були разом добу безперервно. Останнім часом я була зайнята створенням кулінарної онлайн-академії — виявилося, ця ніша абсолютно ніким не зайнята. Час між зйомками присвятила п'ятирічній дочці, водила її на великий теніс, плавання. Тільки недавно відправила до бабусі в село на канікули. Тепер повністю віддаю час роботи.

— Дочка вже цікавиться кулінарією?

— Коли їй було три роки, вона любила вранці допомагати мені готувати сніданок. Завжди мила салат, стежила за тим, щоб кожен день у мене було авокадо — знає, що я його дуже люблю. Зараз, коли вона зрозуміла, що мама — шеф і кулінарія її робота, це доньку вже так не приваблює. Але я помічаю, що у неї неймовірно тонкий нюх. Розбирається в запахах продуктів, страв, парфуму. З цікавістю чекаю, що з цього вийде.

П'ятирічна донька Ольги вже допомагає мамі на кухні

«Ранкового правильного багета в Києві не знайти»

— А коли у вас прокинулася пристрасть до кулінарії?

— Це було вже в досить свідомому віці, коли я у 20 років вперше потрапила до Франції на стажування в аграрний університет. Тоді зіткнулася з французькою кухнею, закохалася в неї, особливо у відчуття ейфорії після застілля. Сподобалося, що я, нарешті, їм собі на втіху і не поправляюсь, а навпаки — худну. Просто це було правильне, збалансоване харчування. З цього і почався мій шлях до кулінарії.

— До цього ви не любили готувати?

— Ні, робила це тому, що треба було щось їсти. Тому у мене немає історій про бабусю, що навчила готувати. Та й сімейної книги рецептів немає. Мама завжди говорила: «Вийдеш заміж — ще встигнеш наготувати».

— Пам'ятаєте свою першу приготовану страву французької кухні?

— Ростбіф — запечена вирізка з кров'ю. У 2009 році це було для нас ще абсолютно не звичне блюдо. Я спочатку не могла їсти м'ясо з кров'ю і завжди просила його досмажити. Потім спробувала і з того часу ніколи вже не їм пережарене.

— У чому ж секрет стрункості француженок?

— Вони їдять багато, просто дотримуються режиму: сніданок, обід з 12 до 15 дня і вечеря з 18 до 20 годин. При цьому всі порції досить великі. Сніданок у французів вуглеводний, вони абсолютно не обмежують себе в бажанні відрізати пристойний шматок багета, намазати його вершковим маслом або конфітюром. Омлети їдять досить рідко. На обід багато білка — м'ясо або риба з гарніром. Не відмовляють собі в пасті. Обов'язково запивають їжу келихом червоного ягідного сухого вина — воно допомагає засвоєнню їжі. Але не більше келиха. І ніяких перекусів протягом дня у вигляді шоколадки або кави.

— Такі правила стали і вашим режимом харчування?

— Мабуть, так. Я, як і французи, люблю за вечерею випити келих червоного вина. Ніколи не перекушують. На жаль, ранкового правильного багета в Києві не знайти. Як і французи, замість десерту віддаю перевагу хорошому сиру. І головне, їм з охотою. Через достатню перерву між прийманнями їжі з'являється апетит, тому від їжі отримую справжнє задоволення. Іноді дозволяю собі круасани. До речі, французи не їдять їх кожен день, для них це такий урочистий момент. Вони дозволяють собі випічку, в основному, у вихідні. Звичайно, зараз, під час знімання «МастерШеф», мій режим змінився. Але доводиться чимось жертвувати.

«Під час локдауна в Парижі зарплата працівникам компенсувалася, оренда частково покривалася»

— 11-й сезон «МастерШеф» стане в чомусь особливим?

— Ми тільки на початку знімання. Але однозначно можна сказати, що він стане особливим за кількістю харизматичних, дуже пристрасних героїв. Напевно, енергією вони перевершили всіх попередніх учасників проєкту. Що стосується їхніх кулінарних здібностей, то ми їх тільки розкопуємо. Слава Богу, карантинні заходи потроху послаблюються в порівнянні з торішніми зйомками. У нас з'явилися виїзні завдання. Звичайно, це для всіх приємно — повернутися до нормального життя.

— Ви перехворіли на коронавірус?

— Так, під час знімання «МастерШеф. Професіонали». Довелося навіть через це припиняти роботу над проєктом. Не знаю, де й заразилася. Я перенесла коронавірус в легкій формі, без температури. Правда, два місяці після хвороби ще сильно кашляла. Це було в середині зими. Давала взнаки нестача вітамінів, я відчувала занепад сил і перебувала в депресивному стані. Досить довго відновлювалася, щоб знову стати життєлюбною Ольгою.

— Відомо, що ви — співвласник ресторану в центрі Парижа. Вже відкрили його для відвідувачів?

— Буквально десять днів тому. Локдаун в Парижі знімався поступово. Я не була на відкритті, це зробили мої партнери. Але знаю, що ми стартанули вельми вдало. Навіть дивно. Напевно, французам набридло готувати вдома і вони всі рвонули по ресторанах. У нас повна завантаженість на ланч, обід і вечерю. Навіть у будні. Слава Богу, що не дарма чекали стільки часу. Сподіваюся, полечу на кілька тижнів в Париж вже після закінчення сезону «МастерШеф». Переїжджати до Франції поки не планую — для цього є кілька причин. Так що мої відносини з Парижем поки дистанційні. Але це все одно моя любов, без якої не уявляю свого життя.

Ольга - співвласниця паризького ресторану, в 2017 році у Франції стала кращим шеф-кухарем серед жінок-іноземок

— Як вам вдалося утримати ресторанний бізнес під час локдауну?

— Нас підтримував уряд. Зарплата працівникам компенсувалася, оренда частково покривалася, була відстрочка по податках, а деякі взагалі анулювали. Звичайно, без цього ми б не вистояли. Нам навіть не довелося нікого з персоналу звільняти. Правда, відкрившись, на пару євро підняли ціни на страви.

— Що ви рекомендуєте готувати зараз, коли вдосталь овочів і фруктів?

— Максимально налягати на овочі. Особливо зеленого кольору. Готувати салати, спаржеву квасолю і кожен день їсти яйця в будь-якому вигляді. Бажано завжди мати в холодильнику слабосолону червону рибку. Не треба втрачати багато часу на кухні, готувати котлети, складні страви — варто полегшити своє меню. Але при цьому не налягати на фрукти — в них все-таки багато цукру, і вони досить калорійні.

Раніше в «ФАКТАХ» — інтерв'ю з переможницею проєкту «МастерШеф. Професіонали»: Елеонора Баранова: «Стала шеф-кухарем у 22 роки і ніколи не приховувала, що це було моєю мрією»

Фото каналу СТБ

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