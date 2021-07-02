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Дорогоцінний подарунок: Седокова у червоному бікіні пристрасно привітала чоловіка з 29-річчям

14:50 2 липня 2021
Седокова

Співачка Анна Седокова привітала свого чоловіка латвійського спортсмена Яніса Тімма з днем народження. Баскетболісту 2 липня виповнилося 29 років. Екс-учасниця гурту «ВІА Гра» опублікувала у своєму Instagram фото, ймовірно з недавнього відпочинку у Греції.


На пікантному знімку у басейні співачка стрибнула на руки до коханого, засвітивши пружну фігуру у червоному бікіні. Таким чином Анечка довірила чоловікові найдорожче — себе.

«З днем народження, мій коханий чоловік! Знаєш, ти найправильніша людина з усіх, кого я бачила у житті. Ти завжди справедливий і добрий. Ти мудрий і сильний. Ти мій приклад і мотивація в усьому. Щоранку прокидаючись, я дякую за те, що ти поруч. Що б з нами не відбувалося, як би нас не хитало, які б випробування не випали нам, я завжди знаю, що ти точно нас звідти витягнеш і врятуєш!» — написала вона.

У відповідь на подібні дифірамби Яніс лише скромно відповів: «Дякую за все. Люблю тебе дуже сильно».


Більшість шанувальників Седокової написали масу компліментів парочці, привітавши іменинника та побажавши йому щасливого сімейного життя. Традиційно відзначилися і хейтери, яким здалося, що в Ані «труси по швах тріщать», і що у неї «дуже соковитий налив».

Нагадаємо, повернувшись з Греції, Седокова вирішила зайнятися схудненням. І вже досягла успіху у цьому.

Фото Instagram / annasedokova

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