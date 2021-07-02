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«Саня, точно досить»: Мозгова відреагувала на одкровення Пономарьова

16:01 2 липня 2021
Олена Мозгова

Продюсер Олена Мозгова закликала колишнього чоловіка, співака Олександра Пономарьова припинити публічно поширюватися про їхні стосунки. Так вона відреагувала на одкровення співака в інтерв'ю на YouTube-каналі Dorotye.

«Саня, дуже тебе прошу, розповідай про свою Соню. про Віку, про велику кількість різних чудових жінок в твоєму житті, не хочеш, взагалі ні про кого не розповідай, але точно досить згадувати мене. Ну реально, просто досить!», — закликала Олена в Facebook .

Дійсно, в інтерв'ю 47-річний артист, зокрема, розповів, як вона його зрадила. Так він пояснив, чому вони з Мозковий розійшлися.

«Зловив її на зраді … Сама сказала. Я дізнався від неї. Свічку не тримав, правда «, — сказав Пономарьов, додавши, що якщо б не зрада, вони з Оленою досі могли б бути парою. Тим більше, що вона залишається матір'ю його дітей, і він буде її поважати і завжди готовий допомогти.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» Олександр Пономарьов визнав, що 90% пісень, які він виконує, написані ним самим, і пояснив, чому.

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