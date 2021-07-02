Стан вкрай важкий: культового рок-музиканта госпіталізували з коронавірусом

Російський рок-музикант, лідер групи «Звуки Му» Петро Мамонов, якого в грудні не впустили в Україну і включили в базу «Миротворець», був госпіталізований в реанімацію з COVID-19, повідомляє Радіо Свобода.

У нього діагностували коронавірус нового типу «Дельта» і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, раніше помер режисер кліпів співачки МакSим, 45-річний Вадим Шатров. У МакSим також виявили коронавірус — їй стало погано прямо на сцені, вона виступала з високою температурою. Перші три тести показали негативний результат. Спочатку артистка лікувалася вдома, а коли стан погіршився, її госпіталізували. Лікарі прийняли рішення ввести її в медикаментозну кому.

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