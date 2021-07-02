В Україні закликали скасувати виступ Валерія Меладзе на популярному фестивалі

Громадські організації України — «Детектор медіа», «Інститут масової інформації», «Центр медіареформ», Euromaidan Press, «Інтерньюз Україна», «Фонд Суспільність», «Центр демократії і верховенства права» — закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших російських артистів, які «відзначилися» виступами на приватних концертах для сім'ї самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Ми не бачимо можливості розповідати на фестивалі Atlas Weekend про важливість громадської активності, реформи і свою діяльність, якщо в цьому ж фестивалі беруть участь артисти, які служать авторитарному режиму. … Закликаємо організаторів Atlas Weekend відмовитися від участі російських артистів, які служать авторитарного режиму», — заявили підписанти.

Фестиваль пройде з 6 по 11 липня на ВДНГ. Валерій Меладзе в афіші заявлений як «головний володар жіночих сердець різного віку».

«Ого! Спасибі, тепер точно не піду „,“ До такого повороту мене життя не готувало», «Що за позорисько?»,"Іскуства внє палітікі?", — пишуть користувачі на сторінці фестивалю у мережі.

Нагадаємо, Валерій вперше за кілька років приїде до Києва, та ще й після нещодавього скандалу з висловлюваннями Ані Лорак про домагання його брата Костянтина Меладзе.

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