На Тіму Білоруських знову чекає суд в Мінську

Співак Тіма Білоруських, якого вже засудили до двох років обмеження волі у справі про наркотики, постане перед судом ще й через інтерв'ю Юрію Дудю. Позивачами виступають власники білоруського лейбла Kaufman Label, який займався просуванням артиста — подружжя Розніченко, повідомляє портал 024.by.

Невдоволення Розніченко викликали слова Тими про те, що йому мало платили і не дозволяли розповідати про дочку. Вони назвали всі його слова наклепом.

Сам же Білоруських повідомив Дудю, що вирішив перечитати свій контракт в січні 2021, щоб «просто дізнатися, що там взагалі», і відразу ж покинув Kaufman Label.

Однак одним Білоруських лейбл не обмежився, і подав в суд і на самого Дудя.

Судові засідання пройдуть в Мінську.

Тіма Білоруських — популярний в Білорусі і Росії виконавець хіп-хопу, репу і сінті-попа. Він підтримував протестні акції проти Олександра Лукашенка. До речі, про порушення проти неї кримінальної справи про розпалювання ворожнечі і образу президента Лукашенка заявила і співачка Анжеліка Агурбаш.

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