«Невгамовний та талановитий»: Меладзе і Джанабаєва зворушливо привітали молодшого сина

Молодшому сину популярного співака Валерія Меладзе виповнилося 7 років. Гордий батько опублікував фото Луки, який впевнено сидить на поні. Як видно, дитина спортивна. Меладзе пише, що в його маленькому сині вже відчувається справжній чоловік.

«Сьогодні нашому синочку Лукі виповнюється 7 років! У цьому ранньому віці в ньому вже так багато чоловічого. Взагалі сучасні діти захоплюють мене здатністю вбирати знання, свободою мислення, умінням відстоювати свою думку. Але як же багато потрібно намагатися нам дорослим, щоб зробити цей світ досконалішим, і щоб наші діти були мудрішими й добрішими нас!» — написав співак.

Дружина Меладзе Альбіна Джанабаєва опублікувала в Instagram відео з сином й зворушливо привітала Луку: «З днем народження, наш дорогий хлопчик !!! Яскравий, талановитий, спортивний і невгамовний. Завжди залишайся таким !!! Любимо !!!».

У мережі шанувальники пари приєдналися до поздоровлень батьків і побажали щастя зоряній родіні.

Нагадаємо, в Україні закликали організаторів фестивалю Atlas Weekend, який пройде з 6 по 11 липня на ВДНГ, відмовитися від участі в ньому Валерія Меладзе.



Фото Instagram / meladzevalerian, Instagram / albinadzhanabaeva, https://ru.hellomagazine.com/

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