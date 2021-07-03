Купальник та пюре: Приходько поділилася кумедним відео про будні мами-артистки

Українська співачка Анастасія Приходько, яка показала недавно свою сім'ю на прогулянці, продовжує ділиться новинами з повсякденного життя.

Співачка опублікувала в Instagram два відео — на одному Настя плескається у басейні, на іншому — старанно збиває картопляне пюре на сніданок.

«Як воно часто буває, коли ти артистка, але діти хочуть їсти», — підписала ролики Приходько.

Вона також поцікавилася у шанувальників, який її образ вважається зараз більш звичним для них.

У мережі Настю підтримали — вона хороша у будь-якому образі. Фанати з розумінням ставляться до того, що вона у першу чергу повинна піклуватися про дітей, а кар'єра трохи відсувається. Але все ж сподіваються скоро побачити Приходько на сцені і з нетерпінням чекають нових пісень.

Нагадаємо, нещодавно Приходько розповіла про правила своєї сім'ї. Співачка з чоловіком виховують дітей в любові та розумінні інтересів кожного. Всі свята родина відзначає разом, у повному складі по неділях відвідують церкву. При цьому існує один день, коли батьки повністю підпорядковані дітям.

Фото Instagram / prykhodko_official

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