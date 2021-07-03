Залишила на дружину колишнього: Дімопулос полетіла на сімейний відпочинок без сина

Переможниця «Танців з зірками» Санта Дімопулос, яка нещодавно розкрила секрети безпечної засмаги, відправилась разом з родиною на відпочинок до Франції. Про це вона написала в Instagram.

«Ми летимо на цілий місяць майже всім сімейним складом! Бракує тільки мого @ daniel_d2008, який сидить на карантині», — написала вона.

Їі син від Андрія Джеджули залишився вдома. Данієль перебуває на карантині. Він поки побуде в Україні з мачухою.

Дімопулос проводить час на Лазуровому березі. На відпочинок вони полетіли приватним літаком.

«У нас цілий будинок дітей — Софа, діти Ігоря, мої племінники, купа працівників. Звичайно, я не можу ризикувати здоров'ям всіх цих людей. Софія теж не хворіла на коронавірус, тому Дені залишився в батька», — пояснила Санта Дімопулос.

Однак поки Андрій Джеджула гастролює з виставами та веде корпоративи, за Данієлем доглядає Юлія Леус, яка лікується від COVID-19.

Як писали «ФАКТИ», у родині телеведучого Андрія Джеджули палають пристрасті. Народження дитини не примирило його з дружиною Юлією. Подружжя живе в одній квартирі, але так і не може знайти спільну мову. Юлія повідомила, що Андрій не піклується про її здоров'я. Вона також показала, як старший син Андрія (від Санти Дімопулос) готує їй сніданок.

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