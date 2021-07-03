«Всього лише інформаційні воїни»: блогер Івангай прокоментував конфлікт з Дудем

Український блогер Івангай розповів про деякі моменти, котрі цікавлять його підписників, в тому числі про випади на адресу автора програми «вДудь». Відео він опублікував на своєму YouTube-каналі.

«Мій конфлікт з Юрою Дудем — це зовсім не конфлікт, а спроба привернути увагу до україно-російській війні, жертвами якої стали понад 13 тисяч українців, а жертви з боку Росії замовчуються. Юра, я тебе поважаю та стежу за тим, що ти робиш. Ми всього лише інформаційні воїни, й поки інші ставлять на кін свої життя, ми жертвуємо лише репутацією», — сказав блогер.

Торкнувся Івангай і взаємин з неповнолітньою Мар'яною Рожковою: «Мар'яна каже, що я її бив, але це не так». Він зізнався, що міг наговорити всяких грубощів і попросив у дівчини пробачення. Дивацтва в своїй поведінці Івангай пояснив наявністю синдрому Аспергера, «як у Ілона Маска та Грети Тунберг».

«Мої дивні твіти про Росію викликані моїм занепокоєнням про політику її поточної влади. Вибачте всі, кого вони образили. Сподіваюся, що великий російський народ і волелюбні українці назавжди будуть братами», — сказав він.

За словами блогера, російська мова йому зручніше для його діяльності.

«Але я категорично проти того, що російська мова використовується як привід для вторгнення та окупації чужих територій», — підкреслив Івангай.

Нагадаємо, Дудь виклав фрагмент інтерв'ю з Івангаєм, який раніше вирізав.

Фото: скріншот

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