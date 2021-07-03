«Розберися зі своїми жінками»: Гена Вітер емоційно відчитав DZIDZIO
У соцмережу потрапило відео: музичний продюсер Геннадій Вітер в підвищеному тоні спілкується з музикантом DZIDZIO, котрий недавно розлучився зі співачкою SLAVIA. Ролик опубліковано в Instagram zirkovyi_shlyah.
«Розберися в собі, розберися зі своїм жінками», — говорить Геннадій Вітер музиканту та емоційно жестикулює під час діалогу. Відомо, що останнім часом ходять розмови про роман DZIDZIO з Олею Цибульською.
Але підписники не повірили в те, що між зірками дійсно стався конфлікт.
У коментарях до відео пишуть: «Це зйомки нового фільму або кліпу», «Хайп», «Бійка, бійка, бійка» і навіть: «Відписуюься від цього аккаунта. Марна трата часу».
Раніше повідомлялося, що у SLAVIA перед розлученням з DZIDZIO був «знак згори».
Нагадаємо, Олександр Пономарьов пояснив, чим викликана низка зіркових розлучень.
Фото: скріншот відео418
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