«Розберися зі своїми жінками»: Гена Вітер емоційно відчитав DZIDZIO

У соцмережу потрапило відео: музичний продюсер Геннадій Вітер в підвищеному тоні спілкується з музикантом DZIDZIO, котрий недавно розлучився зі співачкою SLAVIA. Ролик опубліковано в Instagram zirkovyi_shlyah.

«Розберися в собі, розберися зі своїм жінками», — говорить Геннадій Вітер музиканту та емоційно жестикулює під час діалогу. Відомо, що останнім часом ходять розмови про роман DZIDZIO з Олею Цибульською.

Але підписники не повірили в те, що між зірками дійсно стався конфлікт.

У коментарях до відео пишуть: «Це зйомки нового фільму або кліпу», «Хайп», «Бійка, бійка, бійка» і навіть: «Відписуюься від цього аккаунта. Марна трата часу».

Раніше повідомлялося, що у SLAVIA перед розлученням з DZIDZIO був «знак згори».

Нагадаємо, Олександр Пономарьов пояснив, чим викликана низка зіркових розлучень.

Фото: скріншот відео

418

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter