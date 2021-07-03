27.19 / 27.42 32.14 / 32.53
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Розберися зі своїми жінками»: Гена Вітер емоційно відчитав DZIDZIO

23:14 3 липня 2021
«Сварка»

У соцмережу потрапило відео: музичний продюсер Геннадій Вітер в підвищеному тоні спілкується з музикантом DZIDZIO, котрий недавно розлучився зі співачкою SLAVIA. Ролик опубліковано в Instagram zirkovyi_shlyah.

«Розберися в собі, розберися зі своїм жінками», — говорить Геннадій Вітер музиканту та емоційно жестикулює під час діалогу. Відомо, що останнім часом ходять розмови про роман DZIDZIO з Олею Цибульською.

Але підписники не повірили в те, що між зірками дійсно стався конфлікт.

У коментарях до відео пишуть: «Це зйомки нового фільму або кліпу», «Хайп», «Бійка, бійка, бійка» і навіть: «Відписуюься від цього аккаунта. Марна трата часу».

Раніше повідомлялося, що у SLAVIA перед розлученням з DZIDZIO був «знак згори».

Нагадаємо, Олександр Пономарьов пояснив, чим викликана низка зіркових розлучень.

Фото: скріншот відео

418

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Філіп Кіркоров

Філіпа було не зупинити: подруга Кіркорова розповіла, чому він до кінця життя любитиме лише Пугачову

Ольга Мартиновська

Суддя «МастерШеф» Ольга Мартиновська: «У чому секрет стрункості француженок? Вони їдять багато»

Гроші в руках

Пенсії, аліменти, ціни на газ та проїзд у транспорті: що зміниться в Україні з 1 липня

Артем Довбик

Мовний скандал з Ніцой і Довбиком: футболіст начебто подзвонив письменниці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.