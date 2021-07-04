Слідом за Никитюк: солістка KAZKA різко змінила образ і стала… Купідоном
Схоже, приклад Лесі Никитюк, яка зробила кучерики, виявився заразливим. На подібний крок зважилася ще одна представниця українського шоу-бізу — солістка групи KAZKA Олександра Зарицька вирішила дивувати не тільки піснями. Своє фото в новому образі дівчина опублікувала в Instagram.
«Буває так у дівчат — зміна образу рятує від усіх проблем і поганого настрою», — підписала вона фото.
Шанувальники в цілому прихильно поставилися до зміни іміджа.
«Вау!», «Мені подобається ваш новий образ, дуже круто», «Красуня», «Ефектно», — пишуть фоловери.
А деяким «нова Саша» навіть нагадала бога любові Купідона, про що вони написали в коментарях.
В цілому фанати зійшлися на думці, що новий образ, в принципі, нічого, і можна продовжувати експерименти.
Раніше Олександра Зарицька показала себе в образі ельфійки .
Фото: Instagram kazka. band129
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