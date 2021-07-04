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Шоу-бізнес

Моргенштерн потрапив під крапельницю у власний медовий місяць

13:38 4 липня 2021
Моргенштерн

Російський репер Моргенштерн, який нещодавно роздягнувся перед батьками нареченої, опинився під крапельницею під час медового місяця в Туреччині. Про це він повідомив у своєму Instagram-акаунті.

Музикант розповів, що на четвертий день відпочинку отримав сонячний удар. При цьому він зазначив, що поїздка подарувала йому багато щастя і емоцій, через що він навіть на час забув про телефон.

«Але я зашарив, що це урок долі, що я можу так само і навіть сильніше кайфувати без допінгів. Підсумок: п'ятий день не п'ю, не курю і навіть не хочеться. Подивимося, на скільки на цей раз», — написав артист.

Сам Алішер зізнається, що розбещений спосіб життя залишився в минулому. Нещодавно Моргенштерн був гостем популярного шоу на YouTube-каналі репера Басти. Там музикант заявив, що наркотики і алкоголь завжди заважали артисту творити. Всі свої гучні хіти він написав, будучи тверезим.

У червні стало відомо, що кохана Моргенштерна Ділар Зінатулліна зробила музикантові пропозицію руки і серця. Виконавець розповів, що дівчина подарувала йому кільце під час його першого шаббата в синагозі. За такий вчинок він назвав свою майбутню дружину не просто «жінкою року», а «жінкою століття». Він також пожартував, що приймає поздоровлення, готуючись до девичника і вибираючи сукню.

Як писали «ФАКТИ», оголосивши про бажання створити сім'ю і завести дітей, Моргенштерн став пропагувати сімейні цінності в Instagram.

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