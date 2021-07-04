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Шоу-бізнес

«Найкрасивіші ніжки українського шоу-бізнесу»: Ірина Федишин в мініспідниці зворушила Ольгу Сумську

14:26 4 липня 2021
Ірина Федишин

Українська співачка Ірина Федишин, яка планує вдруге вийти заміж, продовжує виступати на концертах, а також зніматися в телешоу. Так, днями мама трьох дітей розмістила в Instagram кліп, в якому показала, як в ході підготовки до зйомок у шоу «Хто зверху» заїхала в магазин підібрати для цього взуття.

«Їду на зйомки „Хто зверху“! Дорогою забігла купити взуття. Як Вам? Брати?» , — написала кокетливо Ірина.

На відео виконавиця позує в помаранчевому топі, джинсовій мініспідниці і на підборах — і все для того, щоб похвалитися довгими ніжками.

Даний факт, звичайно, не сховався від уважних фоловерів.

«Найкрасивіші ніжки українського шоу-бізнесу!» — написала відома актриса Ольга Сумська.

Також не втрималися від компліментів і шанувальники співачки. Вони зазначили, що Федишин розкішно виглядає.

«Фігура — вогонь», «Ви просто богиня!», «Взуття дуже підкреслює ваші неймовірно красиві ніжки», — пишуть вони.

Звичайно, знайшлися і недоброзичливці, які почали відпускати шпильки на адресу артистки, але вони виявилися в явній меншості.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ірина Федишин захопила шанувальників знімком зі свого шкільного випускного.

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