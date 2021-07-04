Спека дістала: TAYANNA без ліфчика прогулялася нічним Києвом в піджаку на голе тіло

Схоже, пекуча літня спеку нищить не тільки «звичайних» українців, а й знаменитостей. Наприклад, навіть TAYANNA (Тетяна Решетняк) після відпочинку в південних широтах не може прийти в себе і змушена прогулюватися по столиці вночі. Фото однієї з таких прогулянок вона показала в Instagram.

Для знімка зірка позувала біля пішохідного переходу на одній з вулиць Києва в наряді модного в цьому сезоні кольору фуксія — широкобортному піджаку і спідниці довжини міні яскраво-рожевого кольору.

Особливий «шик» поряд додало те, що виконавиця відмовилася від бюстгальтера, надівши піджак на голе тіло.

«Червень миттєво пролетів, а я тільки відчула літо. Не втрачайте можливості відпочити душею! Зараз погода сприяє зустрічам з друзями, гарній компанії і танцям до ранку», — написала вона, заодно прорекламувавши свій концерт у Львові 7 серпня.

«Класний аутфіт», «Улюблена зйомка», «Цікава, дуже цікава співачка», — відреагували фани.

А раніше Тетяна Решетняк розсекретила свого бойфренда, з яким познайомилася в соцмережах. Закохані відпочили на Балі, де змогли ближче пізнати один одного і Тетяна вже познайомила обранця з сином Даніелем.

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