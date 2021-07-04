27.19 / 27.42 32.15 / 32.53
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Спека дістала: TAYANNA без ліфчика прогулялася нічним Києвом в піджаку на голе тіло

16:03 4 липня 2021
TAYANNA на Балі

Схоже, пекуча літня спеку нищить не тільки «звичайних» українців, а й знаменитостей. Наприклад, навіть TAYANNA (Тетяна Решетняк) після відпочинку в південних широтах не може прийти в себе і змушена прогулюватися по столиці вночі. Фото однієї з таких прогулянок вона показала в Instagram.

Для знімка зірка позувала біля пішохідного переходу на одній з вулиць Києва в наряді модного в цьому сезоні кольору фуксія — широкобортному піджаку і спідниці довжини міні яскраво-рожевого кольору.

Особливий «шик» поряд додало те, що виконавиця відмовилася від бюстгальтера, надівши піджак на голе тіло.

«Червень миттєво пролетів, а я тільки відчула літо. Не втрачайте можливості відпочити душею! Зараз погода сприяє зустрічам з друзями, гарній компанії і танцям до ранку», — написала вона, заодно прорекламувавши свій концерт у Львові 7 серпня.

«Класний аутфіт», «Улюблена зйомка», «Цікава, дуже цікава співачка», — відреагували фани.

А раніше Тетяна Решетняк розсекретила свого бойфренда, з яким познайомилася в соцмережах. Закохані відпочили на Балі, де змогли ближче пізнати один одного і Тетяна вже познайомила обранця з сином Даніелем.

278

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

SLAVIA

«Спляча Афродіта»: колишня Дзідзьо SLAVIA в бікіні вразила розкішними ніжками та плоским животиком

Курорт

Житло від 80 грн/добу: блогер назвав місце для бюджетного відпочинку на Чорному морі

Ірина Федишин

«Найкрасивіші ніжки українського шоу-бізнесу»: Ірина Федишин в мініспідниці зворушила Ольгу Сумську

Володимир Дантес

«Я єврей»: Дантес пояснив, чому не хоче, щоб його продюсером був Потап

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.