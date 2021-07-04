Сопонару з «Жіночого кварталу» у відвертому купальнику зачарувала друга Зеленського татуюванням в «улоговинці гріха»

Відома українцям по зйомках у КВН, «Жіночому кварталі» і серіалі «Одного разу під Полтавою» актриса Ірина Сопонару, яка нещодавно здивувала незвичним образом, часто радує шанувальників в Instagram пікантними публікаціями.

Наприклад, нещодавно вона знялася топлес на березі річки, прикриваючи свої принади собачкою.

А днями розмістила фото зі своєю подругою Віолетою зі спільного відпочинку на воді. Притому купальник Ірини вельми відвертий і не бажає приховувати не тільки розмір її бюсту, а й показує татуювання в "улоговинці гріха".

Татуювання — так звані «руки Хамса» — древній символ, який гарантує захист від пристріту недоброзичливців.

Одним з перших фото лайкнув друг колишнього керівника «Кварталу 95» Олександр Пікалов, а також ряд колег актриси.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ірина Сопонару порадувала шанувальників відео примірки купальника.

393

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter