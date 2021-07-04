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Шоу-бізнес

Ліза Галкіна розповіла напам'ять вірш і заробила міцний батьківський поцілунок: «Вся в тата і маму!»

16:57 4 липня 2021
Ліза Галкіна

Відомий російський гуморист Максим Галкін любить розповідати в Instagram подробиці життя своєї відомої родини.

І якщо останні пости було присвячено «маленькому фермеру» Гаррі, то в нещодавньому відео Максим показав, як його семирічна дочка Ліза виразно розповідає вірш. Малятко прочитала його на пам'ять, змінюючи голос в потрібних місцях і жваво жестикулюючи.

Ліза постає в кадрі в ніжно-рожевій сукні. З перших секунд відео дівчинка уточнює — вірш, який вона читає, написав Арсеній Тарковський. Він називається «Метелик».

Двійняшка розповіла кілька чотиривіршів, після чого Максим Галкін похвалив дочку і покликав до себе.

«Розумниця! Дай поцілую!» — вимовив зоряний батько за кадром.

Шанувальники в коментарях засипали маленьку Лізу компліментами.

Як писали «ФАКТИ», близько місяця тому Галкін опублікував відео, на якому він танцює з дочкою Лізою.

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