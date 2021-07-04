Дуже сильно боялася: екс-солістка групи Serebro перенесла операцію

36-річна колишня солістка групи Serebro Олена Темнікова перенесла складну операцію під загальним наркозом. Про це пише «Стархіт».

Видання зазначає, що, за чутками, у солістки виникли проблеми по жіночій частині. Точної інформації про причини проведеного хірургічного втручання поки що немає.

«Співачка завжди дбайливо ставилася до свого здоров'я: вона вже багато років правильно харчується, стежить за сном і регулярно займається спортом. З чуток, у Темнікової трапилися проблеми по жіночій частині, але точного підтвердження цієї інформації немає», — наголошується в ресурсу видання.

Кілька годин тому Олена Темнікова вийшла на зв'язок з шанувальниками, розповівши про те, що трапилося і показавши відео з лікарняної палати. За визнанням вокалістки, вона дуже боялася хірургічного втручання, проте в підсумку все закінчилося добре.

«Я не говорила вам, але у мене сьогодні була призначена операція, яку я дуже сильно боялася. Вона пройшла під загальним наркозом, і все вже позаду. Все пройшло добре», — сказала Темнікова, яка записала себе на відео, лежачи в лікарняній палаті.

Артистка не розказала, що конкретно з нею сталося. Деякі запідозрили, що Олена перенесла COVID-19, однак вона запевнила шанувальників: ні, це не коронавірус. Кілька років тому Темнікова вже скаржилася на самопочуття, яке стало різко погіршуватися в результаті детокс-процедур. У якийсь момент у виконавиці почалися серйозні проблеми з щитовидною залозою, які привели до проблем зі шкірою обличчя.

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