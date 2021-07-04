«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

Бек-вокалістка популярного співака Олега Винника Таїсія Сватко (Квітка Таюне) не тільки бере участь в концертах чоловіка, а й намагається будувати свою сольну кар'єру. В одному з фанатських акаунтів в Мережі з'явилося відео з такого виступу.

Таїсія з'явилася на сцені в незвичайному для себе вбранні — прозорій спідничці і чорному топі. Звичайно, все було цілком в рамках пристойності і благопристойності — під нижньою частиною наряду ховалися шорти.

Але при цьому глядачі змогли не тільки розглянути жіночні форми красуні, а й оцінити красу і довжину її ніг.

Практично всі передплатники аккаунта гаряче схвалили образ, а також спів улюбленої вокалістки Олега Винника, про що не забарилися написати в коментарях.

«Красунечка квітка для вас», «Красуня ти Таюнчік», «Красива, неначе квіточка, и дуже талановита», — пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що «повелитель вовчиць» Олег Винник довго приховував від публіки свою красуню Таюне, оскільки боявся втратити частину прихильниць, закоханих в нього, які приходять на концерт в надії дістати погляд, поцілунок, а, можливо, і серце співака. Тепер же, коли правда розкрилася, Таюне користується не меншою любов'ю і навіть обожнюванням, ніж її зоряний чоловік.

Фото instagram.com/taunee_taisia/

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter