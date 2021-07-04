Залишилося знятися для pornhub: Ольга Бузова шокувала шанувальників голим фото

Намагаючись залишатися на хвилі інтересу користувачів, 35-річна Ольга Бузова публікує в Instagram все більш «гарячі» фото з явно з еротичним підтекстом. Так, сьогодні російська зірка поділилася результатами нової зйомки для реаліті-шоу на одному з російських каналів.

Під час зйомки, яка проходила в Африці, телеведуча постала голою посеред поля.

З одягу на ній залишилися тільки крихітні стрінги тілесного кольору, що зробило їх практично непомітними. Бузова не посоромилася продемонструвати оголені сідниці.

«Сьогодні у мене кольорові коси. Як вам моя зачіска?» — грайливо підписала Ольга пост.

На жаль, фоловерів не оцінили її зусиль і спроб хайпа, з сприйняли надмірно відвертий знімок негативно.

«Коли це вже закінчиться?», «Волочкова номер два», «Залишилося тільки знятися в порно, Оль», «Ось це дно», «Зовсім нічим зачепити чоловіка?» — обурено відреагували інтернет-користувачі.

Нагадаємо, що останнім часом артистка регулярно опиняється в центрі скандалів. Нещодавно вона з'явилася на сцені в Волгограді в стані, дуже схожому на алкогольне сп'яніння.

Фото instagram.com/buzova86/

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