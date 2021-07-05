Колишній чоловік Мераї Кері став батьком всьоме: менше, ніж за місяць у нього народилася вже третя дитина

Колишній чоловік американської поп-зірки Мераї Кері, актор, телеведучий та репер Нік Кеннон, всьоме став батьком. Модель Алісса Скотт, яка працювала у нього в шоу, оголосила про те, що народила хлопчика, якому дала ім'я Зен. І опублікувала у себе в Instagram перше фото дитини. Про її вагітність стало відомо у травні цього року.

14 червня 40-річному Ніку народила двійню діджей Еббі Де ла Роса. Вона називала своїх синів Зіон і Зілліон.

У Кеннона є також шестимісячна донька Пауерфул Куїн і чотирирічний син Голден від колишньої подруги — моделі Бріттані Белл. А також десятирічні двійнята (син Мароккана і дочка Монро) від Мераї Кері, з якою він був офіційно одружений в період з 30 квітня 2008 по 2 листопада 2016 року.

Раніше «ФАКТИ» писали, що «Чудо-жінка» Галь Гадот народила третю дитину.

фото Instagram

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