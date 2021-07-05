Вагітна MamaRika розсекретила стать майбутньої дитини

Співачка MamaRika і гуморист Сергій Середа, в родині яких скоро з'явиться первісток, розсекретили стать майбутньої дитини. Про це вони оригінально повідомили своїм підписникам в Інстаграм. Сергій розкрив парасольку, а з неї посипалися сині блискітки.

«Хлопчик!!! У нас з Сергієм Середою буде пацан, і знали ми про це ще до першого УЗД. Кайф нарешті поділитися цим з вами, народ. Приймаємо вітання!», — написала MamaRika під відео.

Відео вийшло ефектним, але після цього майбутнім батькам довелося прибирати двір і чистити басейн.

Пара переїхала до Одеси, де мешкає у просторому будинку. MamaRika і Сергій вже підготували для малюка все необхідне, а ось з ім'ям ще не визначилися.

«Це така хвороблива тема. Жодне ім'я не гідне мого сина. Коли народиться син, ми його побачимо і відразу зрозуміємо, хто це: Дамір або Артур. У Сергія взагалі дивне ставлення до цього в сім'ї. Тому що його батька звуть Сергій, і Сергія звуть Сергій. Сергій Сергійович Середа. Я завжди сміюся з його батьками, кажу: «Ви адекватні взагалі, як так можна було?» А його тато каже: «Так, може, ми і онука назвемо Сергій?». Кажу: «Ні, на цьому династія Сергіїв закінчується», — поділилася співачка з Катею Осадчою в програмі «Світське життя».

Зупинятися на одній дитині, запевняє подружжя, вони не мають наміру. Як мінімум працюватимуть над донькою.

Нагадаємо, MamaRika і Сергій Середа разом вже майже сім років. У 2018 році гуморист зробив співачці пропозицію, а в березні 2020 року вони влаштували красиву церемонію в Таїланді.

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