Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки» — як у Кім

Незважаючи на розлучення з одним Потапа Позитивом, Ганна Андрійчук залишається однією з кращих подруг Насті Каменських. Чим займаються подруги на дозвіллі, Аня показала в своєму Instagram .

Як виявилося, дівчата зовсім не пліткують день безперервно і не сидять в соцмережах, а жартують і навіть дуріють, показався без макіяжу.

Так, в цей раз Аня і Настенька «помірялися «черешеньками» — напевно, щоб з'ясувати, в кого вони — «як у Кім».

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Також красуні займаються спортом і обговорюють майбутні проекти — словом, ведуть цікаве і насичене життя.

Нагадаємо, Ганна розповіла про своє розлучення з Олексієм Завгороднім. Через п'ятнадцять років стосунків пара розпалася і не стала виносити цю тему на публіку.

А нещодавно Настя показала, як рятується від виснажливої спеки у себе в басейні.

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