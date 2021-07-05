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Шоу-бізнес

«Коли зустрінусь із очима Бога»: шанувальники Олега Винника назвали його саму виразну пісню

11:47 5 липня 2021
Олег Винник

На відміну від багатьох українських виконавців Олег Винник, який нещодавно влаштував вікторину серед фоловерів, згадавши рядок однієї зі старих пісень, добивається популярності не екстравагантними витівками, а своєю творчістю — піснями та їхнім душевним виконанням.

Тому навряд чи варто дивуватися тому, що шанувальники Олега Анатолійовича постійно обговорюють його творчість у Мережі. Так, нещодавно на одному з фан-акаунтів співака висловили думку, що «Передчуття» — саме та пісня, яка глибоко проникає в душу.

«Постійно, коли слухаю цю пісню, хочу ридати у три струмки! Там стільки почуттів, що приховати їх просто неможливо», — пише автор посту.

Інші відвідувачі сторінки зазначають, що слова «Коли зустрінусь із очима Бога, чи десь подітісь буде змога?» проникають просто у серце і змушують задуматися про життя та його сенс.

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Такої ж думки дотримуються і відвідувачі сайту, де опублікована одна з офіційних версій виступу Олега Анатолійовича з цією піснею.

Тому можна сміливо стверджувати, що «Передчуття» — одна з найглибших і виразніших пісень не лише у творчості Олега Винника, але й в усьому українському шоу-бізнесі.

Нагадаємо, що нещодавно бек-вокалістка Олега Винника Таїсія Сватко (Квітка Таюне) захопила шанувальників сольним виступом — відео з'явилося у Мережі на одному з фанські акаунтах.

Фото Олега Винника із соціальних мереж.

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