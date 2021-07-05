«Коли зустрінусь із очима Бога»: шанувальники Олега Винника назвали його саму виразну пісню

На відміну від багатьох українських виконавців Олег Винник, який нещодавно влаштував вікторину серед фоловерів, згадавши рядок однієї зі старих пісень, добивається популярності не екстравагантними витівками, а своєю творчістю — піснями та їхнім душевним виконанням.

Тому навряд чи варто дивуватися тому, що шанувальники Олега Анатолійовича постійно обговорюють його творчість у Мережі. Так, нещодавно на одному з фан-акаунтів співака висловили думку, що «Передчуття» — саме та пісня, яка глибоко проникає в душу.

«Постійно, коли слухаю цю пісню, хочу ридати у три струмки! Там стільки почуттів, що приховати їх просто неможливо», — пише автор посту.

Інші відвідувачі сторінки зазначають, що слова «Коли зустрінусь із очима Бога, чи десь подітісь буде змога?» проникають просто у серце і змушують задуматися про життя та його сенс.

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Такої ж думки дотримуються і відвідувачі сайту, де опублікована одна з офіційних версій виступу Олега Анатолійовича з цією піснею.

Тому можна сміливо стверджувати, що «Передчуття» — одна з найглибших і виразніших пісень не лише у творчості Олега Винника, але й в усьому українському шоу-бізнесі.

Нагадаємо, що нещодавно бек-вокалістка Олега Винника Таїсія Сватко (Квітка Таюне) захопила шанувальників сольним виступом — відео з'явилося у Мережі на одному з фанські акаунтах.

Фото Олега Винника із соціальних мереж.

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