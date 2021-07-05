День пригод: з Іриною Федишин сталася НП в дорозі

Популярна співачка Ірина Федишин, яка готується до весілля в честь п'ятнадцятої річниці весілля, сталася НП по дорозі на концерт. Артистка разом з чоловіком, дітьми та командою їхала в Трускавець. Раптом їх бус почав «виляти». Виявилося, що на ходу вилетіли два болти з колеса, воно ледь не відірвалося на повному ходу.

«Добре, що ми вчасно помітили і зупинилися. Відкрутити колесо неможливо. Довелося викликати іншу машину, щоб перевантажити апаратуру, реквізит, костюми, і евакуатор. У нас сильний Ангел-охоронець. Слава Богу, все добре», — розповіла Ірина в Інстаграм.

Концерт виявився під загрозою зриву. Але Ірина не стала скасовувати виступ, його затримали на кілька годин.

Але після концерту в Трускавці пригоди співачки не закінчилися. По дорозі на наступний виступ, в Коломию, вночі в світлі фар на узбіччі вони побачило тіло чоловіка. Ірина з чоловіком зупинилися і були шоковані побаченим: чоловік явно був побитий, був без свідомості. Артисти викликали швидку і поліцію.

«Було дуже страшно. Добре, що медики привели чоловіка до тями», — розповіла Ірина.

Раніше в неприємну ситуацію потрапила актриса «Кварталу» Олена Кравець. Вона на рівному місці зламала ногу.

Також телеведуча Лілія Ребрик пошкодила зв'язки на зйомках.

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