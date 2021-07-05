27.17 / 27.39 32.16 / 32.51
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

День пригод: з Іриною Федишин сталася НП в дорозі

11:54 5 липня 2021
Ірина Федишин

Популярна співачка Ірина Федишин, яка готується до весілля в честь п'ятнадцятої річниці весілля, сталася НП по дорозі на концерт. Артистка разом з чоловіком, дітьми та командою їхала в Трускавець. Раптом їх бус почав «виляти». Виявилося, що на ходу вилетіли два болти з колеса, воно ледь не відірвалося на повному ходу.

«Добре, що ми вчасно помітили і зупинилися. Відкрутити колесо неможливо. Довелося викликати іншу машину, щоб перевантажити апаратуру, реквізит, костюми, і евакуатор. У нас сильний Ангел-охоронець. Слава Богу, все добре», — розповіла Ірина в Інстаграм.

Концерт виявився під загрозою зриву. Але Ірина не стала скасовувати виступ, його затримали на кілька годин.

Але після концерту в Трускавці пригоди співачки не закінчилися. По дорозі на наступний виступ, в Коломию, вночі в світлі фар на узбіччі вони побачило тіло чоловіка. Ірина з чоловіком зупинилися і були шоковані побаченим: чоловік явно був побитий, був без свідомості. Артисти викликали швидку і поліцію.

«Було дуже страшно. Добре, що медики привели чоловіка до тями», — розповіла Ірина.

Раніше в неприємну ситуацію потрапила актриса «Кварталу» Олена Кравець. Вона на рівному місці зламала ногу.

Також телеведуча Лілія Ребрик пошкодила зв'язки на зйомках.

266

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Марина Боржемская

«Богиня!» Екс-дружина боксера Узєлкова зачарувала фігурою у бікіні

Кирилівка

Не лише медузи та злодії: відпочиваючих на азовських курортах спіткала нова неприємність

На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

Володимир Меньшов

Помер режисер фільму «Москва сльозам не вірить» Володимир Меньшов

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.