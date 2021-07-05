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Сталося диво: директорка співачки МакSим та її духівник зробили офіційну заяву

12:47 5 липня 2021
МакSим

У шанувальників співачки МакSим (Марина Максимова), яка бореться з важкою формою пневмонії і яку вводили у медикаментозну кому, з'явилася надія.

У Мережі шириться інформація про те, що духівник отець Лука соборував і причастив артистку. В цей час вона була у свідомості, пише «КП».

Щоб не було домислів, священнослужитель прокоментував сказане. Розкривати деталі стану співачки він відмовився, однак свої слова підтвердив.

«Так, я сам особисто бачив Марину і причащав її. Її свідомість ще дуже крихка. Важка стабільність з іскрою надії у неї триває і наразі. Більше мені поки додати нема чого», — розповів священик.

Раніше про візит духівника до МакSим повідомляла й піар-директорка Яна Богушевська. Представниця зірки зазначила, що сталося диво, і вона прийшла до тями саме у хвилини, коли поруч знаходився отець Лука.

Заяву священика виклала у соцмережу і директорка співачки Маргарита Соколова.

Нагадаємо, до недавнього часу новини про стан зірки з'являлися одна гірша за іншу. Подейкували, що ураження легень Марини збільшилася до 80%, і що її перевели з ШВЛ на ЕКМО, що роблять тільки у найскладніших випадках.

А днями від коронавірусу помер режисер кліпів МакSим — 45-річний Вадим Шатров лежав у лікарні з ураженням легень 55%.

Фото зі сторінки Марини Максимової у соціальних мережах.

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