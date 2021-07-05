У любові і радості: Тодоренко і Топалов відзначили паперове весілля

Телеведуча Регіна Тодоренко і співак Влад Топалов відзначили «паперову» (другу) річницю весілля. Саме торжество пройшло в 2018 році в Італії, архівні фото звідки Тодоренко показала в Instagram .

Знаменитість зізналася чоловікові в незмінності почуттів і подякувала гостей їх «італійської казки».

«В любові, в радості, в багатстві, в здоров'ї, а все згодом додасться», — написала вона.

В одному з кадрів присутній і син подружжя Майкл, якого вони ніжно притискають до себе.

Нагадаємо, з нагоди Дня захисту дітей Тодоренко поділилася, як у них з чоловіком прийнято виховувати маленького сина, заявивши, що Топалов — це тато, про якого мріють усі діти.

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