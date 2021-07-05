27.15 / 27.37 32.15 / 32.50
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Були разом цілісіньку добу»: Ольга Мартиновська про роман із суддею «МастерШеф»

15:39 5 липня 2021
Мартиновська та Ярославський

Відома українська шеф-кухарка, суддя популярного телепроєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська відкрила таємниці своїх стосунків з колегою по знімальному майданчику Володимиром Ярославським. Уже кілька місяців у соціальних мережах пара виставляє спільні фото й відео. Передплатники давно запідозрили, що у молодих людей романтичні стосунки.

Всі крапки над «і» з приводу роману розставила сама Ольга Мартиновська в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ»:

— Так, є таке. Це все тому, що ми дуже багато працювали над спільним проєктом — книгою «100 рецептів на кожен день». Нас настільки затягнув процес, що ми просто кілька місяців не могли відірватися від упорядковування текстового наповнення та зйомок. Були разом цілісіньку добу. Останнім часом я була зайнята створенням кулінарної онлайн-академії — виявилося, ця ніша абсолютно ніким не зайнята. Час між зйомками присвятила п'ятирічній донечці, водила її на великий теніс, плавання. Тільки недавно відправила до бабусі у село на канікули. Тепер віддаю весь час роботі.

Подробиці про особисте життя судді «МастерШеф» Ольги Мартиновської, зйомки популярного проєкту та її ресторан у Парижі читайте в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кирилівка

Не лише медузи та злодії: відпочиваючих на азовських курортах спіткала нова неприємність

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета

Приїзд Меган Маркл до Британії «стане жахіттям» для королеви

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки»&nbsp;— як у Кім

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки» — як у Кім

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.