«Були разом цілісіньку добу»: Ольга Мартиновська про роман із суддею «МастерШеф»

Відома українська шеф-кухарка, суддя популярного телепроєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська відкрила таємниці своїх стосунків з колегою по знімальному майданчику Володимиром Ярославським. Уже кілька місяців у соціальних мережах пара виставляє спільні фото й відео. Передплатники давно запідозрили, що у молодих людей романтичні стосунки.

Всі крапки над «і» з приводу роману розставила сама Ольга Мартиновська в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ»:

— Так, є таке. Це все тому, що ми дуже багато працювали над спільним проєктом — книгою «100 рецептів на кожен день». Нас настільки затягнув процес, що ми просто кілька місяців не могли відірватися від упорядковування текстового наповнення та зйомок. Були разом цілісіньку добу. Останнім часом я була зайнята створенням кулінарної онлайн-академії — виявилося, ця ніша абсолютно ніким не зайнята. Час між зйомками присвятила п'ятирічній донечці, водила її на великий теніс, плавання. Тільки недавно відправила до бабусі у село на канікули. Тепер віддаю весь час роботі.

Подробиці про особисте життя судді «МастерШеф» Ольги Мартиновської, зйомки популярного проєкту та її ресторан у Парижі читайте в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

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