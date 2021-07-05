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«Або я, або дружина»: Джанабаєва відверто розповіла про те, як Меладзе пішов із сім'ї

16:30 5 липня 2021
Джанабаєва і Меладзе

Валерій Меладзе, який днями відсвяткував день народження свого молодшого сина, довгий час жив на дві сім'ї. З Альбіною Джанабаєвою у нього закрутився роман, коли та була його бек-вокалісткою. Про це співак розповів в інтерв'ю Ксенії Собчак. У цьому ж інтерв'ю Меладзе не дуже гарно висловився про українську співачку Олю Полякову.

З приводу своїх шлюбів співак розповів, що стосунки з колишньою дружиною Іриною стали погіршуватися ще до його зустрічі з Альбіною. І хоча у цьому шлюбі у Меладзе було три доньки, це не зупинило його зав'язати роман на стороні.

Десять років співак зустрічався з Джанабаєвою і не розлучався з першою дружиною. У 2004 році у Альбіни від Меладзе народився син Костянтин.

За словами самої Альбіни, їй довелося поставити Валерію ультиматум — «або я, або дружина».

Співачка також розповіла, що дуже важко переживала, коли Меладзе йшов з першої сім'ї.

За її словами, дуже багато бруду лилося в її сторону, що не хотілося навіть виходити з дому. Були різні моменти, коли Джанабаєва і Меладзе то сходилися, то розходилися. Але їм вдалося впоратися з цим.

Зараз у зоряної пари правильна дружна сім'я, де батьки люблять і поважають один одного, а діти це бачать.

Нагадаємо, Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва виховують трьох дітей — 17-річного Костянтина, 7-річного Луку та маленьку Агату, яка народилася у квітні цього року.

фото https://hochu.ua/

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