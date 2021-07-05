Потрібна операція: Аксельрод розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям
Український співак Володимир Ткаченко, відомий як Девід Аксельрод, повідомив, що готується до операції на колінному суглобі. Раніше на проблеми зі спиною поскаржилася його дружина Олена Мозгова.
«Нещодавно я робив МРТ. Спочатку я собі сам поставив діагноз. І це було помилкою, звичайно, там нічого з того, що я собі надумав, не було. Але мій лікар сказав, що операція неминуча і її треба робити, якщо я хочу не те, що займатися спортом, а взагалі хоч би ходити без ліків. Чесно кажучи я не дуже люблю всі ці операції і втручання, але тепер я зрозумів, наскільки я погано ставився до свого організму і тіла, які були в полоні моїх звичок багато років», — написав співак у Facebook.
Аксельрод повідомив, що доведеться поки носити спеціальне пристосування для підтримки коліна.
Час реабілітації після хірургічного втручання може тривати від 3 до 6 місяців.
Ім'я Володимира Ткаченка широко стало відомо у 2007 році, коли він був солістом дуету «Барселона» і представляв Україну на пісенному конкурсі «Нова хвиля».
У 2011 році Девід Аксельрод, тоді ще просто Володимир Ткаченко, у першому сезоні вокального шоу «Х-фактор» вийшов у фінал. У 2019 змінив ім'я на Девід Аксельрод. Був претендентом на участь від України в «Євробаченні», але не виграв національний відбір. Продюсером співака є його дружина Олена Мозгова.
Ексклюзивне інтерв'ю Девіда Аксельрода читайте на сайті «ФАКТІВ».433
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