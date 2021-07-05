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Потрібна операція: Аксельрод розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям

21:44 5 липня 2021
Аксельрод

Український співак Володимир Ткаченко, відомий як Девід Аксельрод, повідомив, що готується до операції на колінному суглобі. Раніше на проблеми зі спиною поскаржилася його дружина Олена Мозгова.

«Нещодавно я робив МРТ. Спочатку я собі сам поставив діагноз. І це було помилкою, звичайно, там нічого з того, що я собі надумав, не було. Але мій лікар сказав, що операція неминуча і її треба робити, якщо я хочу не те, що займатися спортом, а взагалі хоч би ходити без ліків. Чесно кажучи я не дуже люблю всі ці операції і втручання, але тепер я зрозумів, наскільки я погано ставився до свого організму і тіла, які були в полоні моїх звичок багато років», — написав співак у Facebook.

Аксельрод повідомив, що доведеться поки носити спеціальне пристосування для підтримки коліна.

Час реабілітації після хірургічного втручання може тривати від 3 до 6 місяців.

Ім'я Володимира Ткаченка широко стало відомо у 2007 році, коли він був солістом дуету «Барселона» і представляв Україну на пісенному конкурсі «Нова хвиля».

У 2011 році Девід Аксельрод, тоді ще просто Володимир Ткаченко, у першому сезоні вокального шоу «Х-фактор» вийшов у фінал. У 2019 змінив ім'я на Девід Аксельрод. Був претендентом на участь від України в «Євробаченні», але не виграв національний відбір. Продюсером співака є його дружина Олена Мозгова.

Ексклюзивне інтерв'ю Девіда Аксельрода читайте на сайті «ФАКТІВ».

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